Trump'ın oğulları Bitcoin şirketiyle büyük kazanç elde etti

Başkan Donald Trump'ın iki büyük oğlu, kripto para dünyasında önemli bir başarı elde etti. American Bitcoin'in halka arz performansı, Trump ailesinin kripto sektöründeki stratejik vizyonunu gözler önüne serdi. Bu gelişme, sadece finansal bir kazanım değil, aynı zamanda Eric ve Donald Trump Jr.'ın girişimci kimliklerini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trump Kardeşler Kripto Para Dünyasında Öne Çıktı

American Bitcoin, 'ABTC' borsa kodu ile Nasdaq'ta işlem görmeye başladı. Şirketin hisse senedi, ilk işlem gününde hisse başına 8,04 dolara kadar yükseldi. Yahoo Finance verilerine göre, hisseler gün içi en yüksek seviyeyi yaklaşık 14 dolardan gördü.

Hisse senedi, Nasdaq'taki ilk gün faaliyetinde 29 milyondan fazla hisse işlem gördü. Son dönemde halka açılan kripto şirketleri Circle ve Bullish, çıkışlarında sırasıyla 46 milyon ve 58 milyon hisse işlem görmüştü.

Eric Trump, verdiği röportajda şirketin madencilik operasyonları hakkında önemli detaylar paylaştı. Trump, "Özünde harika bir madencilik işimiz var. Şu anda Bitcoin'i, Bitcoin'in gerçek fiyatının yaklaşık 0,50 dolarına madenciliğini yapıyoruz." dedi.

Birkaç ay önce kriptoya yönelme kararlarıyla Trump'ın oğulları, girişimci olarak halkın gözündeki profillerini önemli ölçüde genişletmeyi başardılar.

American Bitcoin'in başarılı çıkışı, Eric Trump'ın şirketteki hissesinin Bloomberg'e göre 500 milyon doların üzerinde değerlendiği anlamına geliyor.

American Bitcoin'in yanı sıra Trump kardeşler, babalarından ilham alan DeFi projesi World Liberty Financial ile de bağlantılılar. Donald Trump Jr. aynı zamanda kripto tabanlı tahmin piyasaları platformu Polymarket'e yatırım yaptı ve yönetim kuruluna katıldı.