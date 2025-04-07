Trump'ın "Kurtuluş Günü" Sonrası Takip Edilmesi Gereken 3 Altcoin

XRP: Piyasa Dışında mı Kaldı?

XRP, son bir haftada yüzde 13 oranında değer kaybederek genel kripto piyasasının oldukça gerisinde kaldı. Bitcoin, Ethereum ve BNB gibi büyük varlıklarda daha sınırlı düşüşler yaşanırken, XRP'nin bu negatif ayrışması, fiyatın piyasa momentumundan kopmuş olabileceğine işaret ediyor. Bu da XRP'yi, güçlü bir yükseliş ya da düşüş için potansiyel aday hâline getiriyor.

Trump'ın açıklamaları piyasada olumlu bir hava estirirse, XRP bu durumdan diğer altcoin'lere göre daha fazla fayda sağlayabilir. Bu senaryoda XRP, sırasıyla 2,22 dolar ve 2,35 dolar dirençlerini test ederek 2,50 dolara, hatta 2,58 dolara kadar yükselebilir.

Ancak tam tersi bir senaryoda, XRP yeniden 2,06 dolarlık destek seviyesine çekilebilir. Bu desteğin kırılması hâlinde ise düşüş 1,90 dolara kadar sürebilir.

Dogecoin (DOGE): Volatilitenin Adı

DOGE, piyasa değeri açısından en büyük meme coin olmayı sürdürüyor ve alışıldığı üzere yüksek oynaklığıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 15 civarında düşerek, ilk 15 kripto varlık arasında en kötü performansı sergiledi.

Meme coin'lerin genel eğilimleri büyütme eğiliminde olduğu biliniyor. Bu da, DOGE'un "Kurtuluş Günü" gibi makro olaylar öncesinde piyasadaki değişimlere en sert tepkiyi verebileceği anlamına geliyor.

Eğer açıklamalar pozitif bir hava yaratırsa, DOGE 0,179 dolar, 0,22 dolar ve 0,242 dolar direnç seviyelerini test edebilir. Güçlü bir ivmeyle bu hareket 0,26 dolara kadar sürebilir.

Ancak piyasa beklentilerin aksine olumsuz bir tablo çizerse, DOGE için 0,164 dolar seviyesi önemli bir destek hâline gelir. Bu seviyenin kırılması hâlinde düşüş 0,143 dolara kadar derinleşebilir.

Bittensor (TAO): Yapay Zekâ Dalgalanabilir

Meme coin'lere benzer şekilde, yapay zekâ temalı kripto projeleri de piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassas. Bu tür token'lar, olumlu havalarda sert yükselişler, olumsuz senaryolarda ise derin düzeltmeler yaşayabiliyor.

Son aylarda birçok yapay zekâ odaklı coin düşüş trendindeydi. Bu durum onları ya daha fazla zarar görecek hâle getiriyor ya da toparlanma için potansiyel sunuyor. "Kurtuluş Günü" gibi dikkat çeken olaylar öncesinde TAO, sektör liderlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Eğer açıklamalar kripto piyasasında güven tazelerse, TAO güçlü bir toparlanma yaşayabilir. Bu durumda 242 dolar ve 270 dolar direnç seviyeleri test edilebilir. Hız kazanan bir yükseliş, fiyatı 280 dolara kadar taşıyabilir.

Ancak beklentilerin karşılanmadığı bir ortamda, TAO için 212 dolarlık destek kritik hâle gelir. Bu seviyenin korunamaması hâlinde düşüş sürebilir.