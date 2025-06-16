Trump'ın Bitcoin yatırımı onaylandı

Trump'ın Bitcoin yatırımı onaylandı
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Trump Media'nın Bitcoin rezerv planı SEC onayını aldı. Böylelikle şirket, 50 kurumsal yatırımcıdan topladığı 2,3 milyar doları Bitcoin alımında kullanabilecek. ABD başkanı Donald Trump'ın çoğunluk hissesine sahip olduğu Truth Social'ın sahibi firma, satın alma miktarını ve zamanlamasını açıklamadı. 84,7 milyon hisse de yeniden satışa hazır hale geldi.

Donald Trump'ın yönetiminde olan medya şirketi Trump Media and Technology Group, kurumsal Bitcoin stratejisinde kritik bir kilometre taşına ulaştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kayıt beyanını geçerli ilan etmesiyle birlikte, Truth Social platformunu işleten şirket artık elde edilen fonları Bitcoin yatırımlarında kullanma yetkisine sahip hale geldi.

Trump Media'nın Bitcoin Planındaki SEC Engeli Kalktı

Firmanın Bitcoin hazine planı, yaklaşık 50 kurumsal yatırımcıdan toplanan 2,3 milyar dolarlık sermayeyi kripto para alımlarında kullanmasına imkân tanıyor. Şirketin resmî belgesinde Trump Media'nın "Bitcoin ve Bitcoin ile ilgili varlıklarını en uygun gördüğü miktarlarda ve zaman çizelgesinde satın alacağı" belirtiliyor.

Dosyalama ayrıca şirketin istediği zaman 12 milyar dolar değerinde daha fazla hisse senedi, borç veya varant toplamasına izin veren evrensel bir raf içeriyor. Trump Media bir basın açıklamasında "Şirketin raf kayıt beyanı altında herhangi bir menkul kıymet çıkarma konusunda acil planları bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

İlk dönem sermaye sahiplerinin elinde bulunan yaklaşık 84,7 milyon hisse artık yeniden satış için kayıtlı durumda. Bu blok kabaca halka açık dolaşımın yarısına ve tüm ödenmemiş hisselerin yüzde 30'una karşılık geliyor. Firma Nasdaq borsasında DJT kodu altında işlem görüyor.

Truth Social'a ek olarak, firma Truth+ yayın hizmetini işletiyor ve bu yılın ocak ayında kripto hedefleri olan bir fintech markası Truth.fi'yi başlattı. Basın açıklaması Truth.fi'yi "Amerika Önce yatırım araçlarını içeren bir finansal hizmetler ve fintech markası" olarak nitelendiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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