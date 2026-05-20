Trump Fed'in fintek ve kripto firmalarına ödeme erişimi araştırmasını istedi

Trump "Finansal teknoloji inovasyonunun düzenleyici çerçevelere entegrasyonu" başlıklı bir yürütme emri imzaladı. Emirde federal hükümetin fintek inovasyonuna "aşırı yük getiren" düzenlemeleri kaldırması istendi. Belgede federal hükümetin dijital varlıkların ve yenilikçi teknolojinin geleneksel finansal hizmetlere ve ödeme sistemlerine entegrasyonuna izin verecek şekilde düzenlemeleri güncellemesi gerektiği belirtildi.

Yürütme emri Fed'den ödeme hesaplarına ve hizmetlerine erişimi düzenleyen çerçevenin kapsamlı bir değerlendirmesini yapmasını ve bu erişimi fintek ile kripto şirketlerine genişletme seçeneklerini araştırmasını talep etti. Trump ayrıca 12 Federal Rezerv bankasının ödeme hesaplarına erişim verme veya reddetme konusunda bağımsız yasal yetkiye sahip olup olmadığının netleştirilmesini istedi. Fed'in 120 gün içinde başkana rapor sunması bekleniyor.

KRAKEN'İN HESAP ONAYI TARTIŞMA BAŞLATMIŞTI

Söz konusu hesaplar kripto şirketlerinin aracı bankalara ihtiyaç duymadan ABD'nin temel ödeme altyapısına doğrudan bağlanmasını sağlayan "master hesaplar" olarak biliniyor. Kansas City Fed Mart'ta kripto para borsası Kraken'ın ana şirketi Payward'a "sınırlı amaçlı hesap" onayı vermişti. Düzenleme Kraken'ın yüksek değerli dolar uzlaşması için kullanılan temel ödeme altyapısına erişmesine olanak tanıdı ancak hesap rezerv faizi gibi bazı özelliklerden yararlanma hakkı içermiyor.

Onay geleneksel bankacılık gruplarının sert tepkisine neden oldu. ABD'deki büyük bankaları temsil eden Banka Politikası Enstitüsü kararın Fed'in "sınırlı amaçlı" hesaplar için politika çerçevesini tamamlamadan önce alınmasından "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

FED ARALIK'TA KISITLI HESAP ÇERÇEVESİ ÖNERMİŞTİ

Fed Aralık'ta "kısıtlı master hesaplar" için daha geniş bir çerçeve önerisi yayımlamıştı. Bu hesaplar ödeme sistemlerine erişim sağlarken rezerv faizi kazanma veya iskonto penceresinden borçlanma gibi özellikleri kapsam dışında bırakıyor.

Yasama tarafında da hareketlilik sürüyor. Geçen ay iki Kaliforniyalı temsilci belirli hizmet sağlayıcıların Fed ödeme hizmetlerine erişimini sağlamayı hedefleyen Ödemeler Erişim ve Tüketici Verimliliği Yasası'nı (PACE) sunmuştu. Erken aşamada olan yasa tasarısı kripto sektörü gruplarından destek aldı.