TRUMP coin 6 dolara düşebilir: Alım fırsatı mı?

Son bir ayda TRUMP Coin, sürekli olarak daha düşük zirveler ve dip seviyeler oluşturdu. Bu da 10 dolar seviyesinin altına kalıcı bir kırılma yaşanma ihtimalinin giderek arttığını gösteriyor.

Özellikle ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimaline yönelik artan endişeler, yatırımcıların risk iştahını son haftalarda olumsuz etkiledi.

Aynı dönemde Bitcoin, 100 bin dolar seviyesine yaklaşmışken 80 bin doların altına geriledi.

TRUMP coin'de sert düşüş devam ediyor

TRUMP Coin için ise işler daha da kötüleşmeye devam ediyor. Ocak ayında 76 dolara kadar yükselen TRUMP Coin, o zamandan bu yana değerinin yüzde 85'ini kaybetti.

Zincir üstü veriler de bu düşüşün yatırımcı ilgisinin azalmasıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Dune platformundaki gate_research paneline göre, TRUMP Coin'in işlem hacimleri ilk lansmanındaki günlük milyarlarca dolarlık seviyelerden, şu an neredeyse yok denecek kadar düşük seviyelere indi.

İlk çıkışından bu yana işlem hacmindeki bu büyük düşüş göz önüne alındığında, fiyatın neden bu kadar sert düştüğü de daha net anlaşılıyor. Üstelik önümüzdeki haftalarda makroekonomik belirsizliklerin daha da kötüleşme ihtimali göz önüne alındığında, TRUMP Coin'in değer kaybetmeye devam etme riski oldukça yüksek.

TRUMP coin'in düşüşünü alım fırsatı olarak görmek mantıklı mı?

Mevcut düşüş trendinin devam ettiğini varsayarsak (bu büyük bir varsayım!), TRUMP Coin fiyatı nisan ayının ortasına kadar 6 dolara kadar gerileyebilir.

Peki, bu seviyelerden alım yapmak mantıklı mı? Bunun için birkaç faktörü değerlendirmek gerekiyor. Öncelikle, TRUMP Coin'in klasik bir "pump and dump" (şişirilip bırakılan) proje olduğu yönünde ciddi işaretler var.

Hızlı bir yükselişin ardından, içeriden bilgi sahibi olanların büyük kazanç sağladığı ve fiyatın daha sonra sert bir çakılma yaşadığı tipik bir senaryo söz konusu. Bu süreçte yüz binlerce yatırımcı büyük zarara uğradı.

Ayrıca, toplam arzın yüzde 80'inin hala Trump veya içeriden kişiler tarafından tutulduğu ve önümüzdeki üç yıl içinde piyasaya sürüleceği unutulmamalı. Bu da fiyat üzerinde ciddi bir satış baskısı oluşturacak bir enflasyon anlamına geliyor.

TRUMP Coin'e yatırım yapmayı düşünenler, bu coinin hiçbir zaman toparlanamayabileceği ve zamanla sıfıra inme riski taşıdığı gerçeğini göz önünde bulundurmalı. Hiç kimse, kaybetmeyi göze alamayacağı bir miktarı TRUMP Coin'e yatırmamalı.

TRUMP coin 10 kat değer kazanabilir mi?

Öte yandan, Trump markası dünya çapında oldukça güçlü ve önümüzdeki dört yıl boyunca daha da güçlenmesi muhtemel.

Makroekonomik koşulların iyileşmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasaya yeniden likidite enjekte etmeye başlaması ve genel olarak kripto piyasasında büyük bir toparlanma yaşanması halinde TRUMP Coin de bundan olumlu etkilenebilir.

Bu senaryoda, TRUMP Coin'in yeniden zirve seviyelerine ulaşması ve hatta aşması mümkün olabilir. Mevcut seviyelerden 10 kat değer kazanma ihtimali tamamen göz ardı edilemez. Ancak makroekonomik açıdan bakıldığında, piyasalardaki durumun düzelmeden önce daha da kötüleşme ihtimali yüksek. Bu nedenle, TRUMP Coin yatırımcılarının hemen büyük bir yükseliş beklememesi gerekiyor!