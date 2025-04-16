Trump Ailesi Kazandı, Yatırımcılar Kaybetti: Bu Coin'de Büyük Soru İşaretleri

TRUMP Coin şu sıralar sekiz doların hemen altında işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta yedi dolar seviyesini test ettikten sonra yüzde 10'luk küçük bir toparlanma yaşasa da, uzun vadeli düşüş trendinden çıkabilmiş değil.

Son üç aydır TRUMP Coin, 21 günlük hareketli ortalamada dirençle karşılaşıyor. Ocak ayındaki çıkış fiyatının üzerinde işlem gördüğü dönemlerden bu yana coin yaklaşık yüzde 90 değer kaybetti.

Üstelik bu düşüş daha da derinleşebilir. On sekiz Nisan'da TRUMP Coin arzının yüzde 4'ü piyasaya sürülecek. Şu an yalnızca yüzde 20'lik bir kısım dolaşımdayken bu açılım, dolaşımdaki arzı yüzde 20 oranında artıracak. Yani arz baskısı iyice artacak. Hem teknik göstergelerin hem de arz tarafındaki olumsuzluğun üst üste gelmesi, TRUMP Coin'in yeniden yedi doların altına düşmesine yol açabilir.

Genel kripto piyasasındaki zayıf görünüm, makroekonomik belirsizlikler ve altcoin'lerin kötü performansı da işleri zorlaştırıyor. Kısacası, yakın vadede güçlü bir toparlanma beklemek gerçekçi değil.

TRUMP Coin Bir Dolandırıcılık mıydı?

TRUMP Coin dolandırıcılık değil. Çünkü adil bir şekilde piyasaya sürüldü ve arkasındaki ekip yatırımcıyı yanıltacak herhangi bir vaatte bulunmadı. Coin tamamen koleksiyonluk bir meme para birimi olarak tanıtıldı.

Ancak etik tartışmalar gündeme geldi. İlk yatırımcılar milyonlar kazandı, Trump cephesi de işlem ücretlerinden yüz milyon doların üzerinde gelir elde etti. Buna karşılık, coin alan çoğu yatırımcı zarar etti.

New York Times ile birlikte çalışan Chainalysis'in yaptığı bir analize göre, lansmandan sonraki üç hafta içinde 800 binden fazla cüzdan zarar etti. Grafiğe bakıldığında ise klasik bir "pump and dump" (şişir-sat) senaryosu görüldü.

Ayrıca Trump ekibinin coin arzının yüzde 80'ini kendine ayırıp, bu kısmı Trump'ın başkanlık dönemi boyunca kademeli olarak serbest bırakacak olması da büyük tepki topladı.

TRUMP Coin Almak İçin Doğru Zaman mı?

Kripto piyasasında genel bir toparlanma yaşanırsa, TRUMP Coin yeniden ilgi görebilir. Ekonomik görünüm iyileşir, ABD Merkez Bankası likidite pompalar ve piyasa canlanırsa, bu coin de yeniden yükselebilir.

Ama o günler henüz gelmedi. Şu an alım yapanlar büyük bir düşüşten faydalanmak istese de bu düşüş yüzde 90'la sınırlı kalmayabilir. Meme coin'lerin yüzde 99'a kadar düşmesi alışıldık bir durum.

Bu nedenle yatırımcılar, TRUMP Coin'e yatırım yaparken sadece kaybetmeyi göze alabilecekleri kadar bir tutarla girmeli. Daha güvenli alternatifler arayanlar için Bitcoin, Ethereum ya da Solana gibi ana akım kripto paralar çok daha sağlam bir tercih olacaktır.