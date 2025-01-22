21 Ocak'ta alınan karara göre, Tornado Cash'in akıllı sözleşmeleri, ABD yasalarına göre "mülk" olarak değerlendirilmedi. Bu karar, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC), Tornado Cash'in yasa dışı faaliyetlere yardımcı olduğu iddialarına karşı bir dönüm noktası oldu.

2024 Kasım ayında gündeme gelen davada, Tornado Cash'in altı kullanıcısı, platforma yönelik yaptırımları hukuka aykırı bularak itiraz etmişti. Ancak mahkeme, Tornado Cash'in akıllı sözleşmelerinin sahiplenilemeyeceğini veya kontrol edilemeyeceğini belirtti ve bu yüzden yaptırımların sözleşmeleri kapsamayacağına hükmetti.

Hakim Don Willett kararda şu ifadeleri kullandı:

"Bu davaya konu olan değiştirilemez akıllı sözleşmeler, sahiplenilemez oldukları için mülk niteliği taşımamaktadır."

Mahkeme ayrıca, bu sözleşmelerin bir kez oluşturulduktan sonra bağımsız bir şekilde çalıştığını ve hatta yaratıcıları tarafından bile değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Tornado Cash (TORN) token neden yükseldi?

Mahkeme, Tornado Cash'in yasa dışı kullanımına ilişkin endişeleri kabul etmekle birlikte, yasanın değiştirilmesinin kendi yetkisi dahilinde olmadığını belirtti ve şu yorumu yaptı: "Kongre'nin kabul ettiği (veya yanlış kabul ettiği) yasal düzenlemeyi uygulamalıyız, üzerinde değişiklik yapamayız."

Bu haberin ardından Tornado Cash'in yerel tokeni TORN, yüzde 124 değer kazanarak 17,67 dolara ulaştı.