Tornado Cash davasında beklenmedik gelişme

New York'ta bir federal yargıç, Tornado Cash platformunun geliştiricisi Roman Storm'un ceza davasını dört ay erteleyerek davanın Nisan ayına alınmasına karar verdi. Bu erteleme, uzman tanıklar üzerine devam eden hukuki mücadeleler nedeniyle gerçekleşti. Storm, kara para aklama ve yaptırım ihlalleri de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla karşı karşıya.

Kripto Para Platformu Geliştiricisine 45 Yıl Hapis İstemi

New York'taki federal mahkeme, kripto para karıştırma platformu Tornado Cash'in geliştiricisi Roman Storm'un davasında önemli bir karara imza attı. Yargıç Katherine Polk Failla, davayı Aralık ayından 14 Nisan tarihine erteleme kararı aldı. Bu ertelemenin temel gerekçesi, tarafların uzman tanıklarla ilgili bilgi alışverişini tamamlamaları için ek süreye ihtiyaç duyulması olarak açıklandı.

Savunma cephesinden sert bir tepki gelen kararda, Storm'un avukatı Brian Klein, mahkemenin uzman tanıkların kimliklerinin açıklanması yönündeki talebine karşı çıktı. Klein, bu uygulamanın federal yargılama kurallarıyla çeliştiğini ve müvekkilinin savunma stratejisine zarar verebileceğini vurguladı. Avukat ayrıca savcılığın benzer bir bilgi paylaşımında bulunmaması durumunda, savunma tarafının uzman tanık listesini açıklamaya zorlanamayacağının altını çizdi.

Hukuki mücadele kapsamında Storm'un avukatlık ekibi, kararın bozulması için ABD İkinci Daire Temyiz Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Temyiz duruşmasının 12 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Storm, Tornado Cash platformundaki faaliyetleri nedeniyle üç farklı suçlamayla karşı karşıya bulunuyor. Kara para aklama, lisanssız para transferi işletmeciliği ve yaptırımları ihlal suçlamalarıyla yargılanan Storm'u, suçlu bulunması halinde 45 yıla varan hapis cezası bekliyor. İki hafta sürmesi öngörülen davanın görülmesine 14 Nisan'da başlanacak.