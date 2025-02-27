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TON fiyat tahmini 2025-2031: 100 doları görebilir mi?

TON fiyat tahmini 2025-2031: 100 doları görebilir mi?
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Toncoin (TON), son 30 gün içinde yüzde 15,84 değer kaybetse de piyasaya sürüldüğünden bu yana yüzde 1.294'lük bir artış gösterdi. Önümüzdeki yıllarda ise yükseliş trendini sürdürmesi bekleniyor. Biz de sizler için önümüzdeki 5 yılın TON coin fiyat tahminini derledik.

Telegram tarafından geliştirilen ve topluluk tarafından oluşturulan TON (The Open Network), merkeziyetsiz bir protokol olarak tasarlandı. TON Blockchain, TON DNS, TON Storage ve TON Sites bileşenlerinden oluşan bu sistem, bir "süper sunucu" olarak işlev görüyor. Ağın yerel token'ı ise Toncoin olarak adlandırılıyor.

TON fiyatı yükselir mi? 10 dolara ulaşabilir mi? Beş yıl içinde nerede olacak? Bu sorular, yatırımcıların ve analistlerin en çok merak ettiği konular arasında. Gelin, Toncoin'in geleceğine dair tahminlere yakından bakalım...

Toncoin (TON) fiyat analizi

Son 24 saatte TON fiyatı yüzde 3,63 oranında düşüş yaşadı. Bu hareket, Bitcoin'in 86 bin dolar seviyesinin altına gerilemesi ve Bybit borsasında gerçekleşen 1,4 milyar dolarlık hack saldırısının ardından geldi.

Toncoin'in merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemi de bu düşüşten etkilendi. Ağa kilitlenen toplam varlık (TVL) 180 milyon doların altına geriledi.

TON fiyat tahmini 2025-2031: 100 doları görebilir mi?

TVL'deki düşüşle birlikte TON, bu ay boyunca aşağı yönlü bir kanalda hareket ediyor ve volatilitenin azaldığına dair işaretler gösteriyor. William Alligator trend çizgileri, düşen volatiliteye işaret ederken MACD histogramları düşük momentum gösteriyor. Göreceli güç endeksi (RSI) ise aşırı satış bölgesinden toparlanmaya başladığını gösteriyor.

TON fiyat tahmini 2025-2031: 100 doları görebilir mi?

TON/USD 4 saatlik grafik analizi

4 saatlik grafiğe bakıldığında, TON'un düşüş trendinde olduğu ve William Alligator trend çizgilerinin altında işlem gördüğü görülüyor. Mevcut göstergeler, volatilitenin arttığını ve piyasanın dalgalı seyrettiğini gösteriyor.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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