TON fiyat tahmini 2025-2031: 100 doları görebilir mi?

Telegram tarafından geliştirilen ve topluluk tarafından oluşturulan TON (The Open Network), merkeziyetsiz bir protokol olarak tasarlandı. TON Blockchain, TON DNS, TON Storage ve TON Sites bileşenlerinden oluşan bu sistem, bir "süper sunucu" olarak işlev görüyor. Ağın yerel token'ı ise Toncoin olarak adlandırılıyor.

TON fiyatı yükselir mi? 10 dolara ulaşabilir mi? Beş yıl içinde nerede olacak? Bu sorular, yatırımcıların ve analistlerin en çok merak ettiği konular arasında. Gelin, Toncoin'in geleceğine dair tahminlere yakından bakalım...

Toncoin (TON) fiyat analizi

Son 24 saatte TON fiyatı yüzde 3,63 oranında düşüş yaşadı. Bu hareket, Bitcoin'in 86 bin dolar seviyesinin altına gerilemesi ve Bybit borsasında gerçekleşen 1,4 milyar dolarlık hack saldırısının ardından geldi.

Toncoin'in merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemi de bu düşüşten etkilendi. Ağa kilitlenen toplam varlık (TVL) 180 milyon doların altına geriledi.

TVL'deki düşüşle birlikte TON, bu ay boyunca aşağı yönlü bir kanalda hareket ediyor ve volatilitenin azaldığına dair işaretler gösteriyor. William Alligator trend çizgileri, düşen volatiliteye işaret ederken MACD histogramları düşük momentum gösteriyor. Göreceli güç endeksi (RSI) ise aşırı satış bölgesinden toparlanmaya başladığını gösteriyor.

TON/USD 4 saatlik grafik analizi

4 saatlik grafiğe bakıldığında, TON'un düşüş trendinde olduğu ve William Alligator trend çizgilerinin altında işlem gördüğü görülüyor. Mevcut göstergeler, volatilitenin arttığını ve piyasanın dalgalı seyrettiğini gösteriyor.