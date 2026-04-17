Tether'in 70 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi
Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, zincir üstü analitik verilerine göre çarşamba günü yaklaşık 70,5 milyon dolarlık 951 BTC'yi Bitfinex sıcak cüzdanından şirketin Bitcoin rezerviyle ilişkilendirilen bir adrese aktardı. Transfer anında Bitcoin 73.936 dolar civarında işlem görüyordu.
Bu hareketle birlikte Tether'ın doğrudan Bitcoin rezervi 97.141 BTC'ye yükseldi. Kripto varlık takip verilerine göre şirket bu büyüklükle blok zinciri altyapı firması Block One'ın ardından özel kuruluşlar arasında en fazla Bitcoin tutan ikinci isim konumunda bulunuyor. Halka açık şirketler arasında ise en fazla Bitcoin tutan kuruluş Strategy olmayı sürdürüyor.
USDT HAZİNESİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 4'Ü BİTCOİN
Tether'ın sistematik Bitcoin alım politikası Eylül 2022'de hayata geçirildi. Şirket Mayıs 2023'te çeyreklik net kârının yüzde 15'ini düzenli olarak Bitcoin almak için ayıracağını duyurdu. Bu strateji kapsamında Haziran 2024'te 14.000 BTC'lik bir transfer Twenty One Capital adresine yönlendirilmişti.
Son aktarım, USDT toplam ihraç hacminin 190 milyar doları aştığı dönemde Tether rezervlerinin yaklaşık yüzde 4'üne karşılık geliyor. Kasım 2024'teki karşılaştırılabilir harekette 961 BTC 97 milyon dolara rezervlere eklenmişti.