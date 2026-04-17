Tether'in 70 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi

Bu hareketle birlikte Tether'ın doğrudan Bitcoin rezervi 97.141 BTC'ye yükseldi. Kripto varlık takip verilerine göre şirket bu büyüklükle blok zinciri altyapı firması Block One'ın ardından özel kuruluşlar arasında en fazla Bitcoin tutan ikinci isim konumunda bulunuyor. Halka açık şirketler arasında ise en fazla Bitcoin tutan kuruluş Strategy olmayı sürdürüyor.

USDT HAZİNESİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 4'Ü BİTCOİN

Tether'ın sistematik Bitcoin alım politikası Eylül 2022'de hayata geçirildi. Şirket Mayıs 2023'te çeyreklik net kârının yüzde 15'ini düzenli olarak Bitcoin almak için ayıracağını duyurdu. Bu strateji kapsamında Haziran 2024'te 14.000 BTC'lik bir transfer Twenty One Capital adresine yönlendirilmişti.

Son aktarım, USDT toplam ihraç hacminin 190 milyar doları aştığı dönemde Tether rezervlerinin yaklaşık yüzde 4'üne karşılık geliyor. Kasım 2024'teki karşılaştırılabilir harekette 961 BTC 97 milyon dolara rezervlere eklenmişti.