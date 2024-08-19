Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Tether ve Aptos arasında önemli ortaklık

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tether, Blockchain teknolojilerindeki yeniliklerine bir yenisini daha ekleyerek USDT stablecoinini Aptos platformuna taşıdı. Bu stratejik hamle, kullanıcılara Ethereum gibi pahalı Blockchain ağlarına kıyasla daha düşük maliyetlerle işlem yapma fırsatı sunuyor.

Stablecoin ihraççısı Tether, USDT'yi Aptos Blockchain ağı üzerinde kullanıma sunacağını duyurdu. Bu hamle, Aptos kullanıcılarına daha ekonomik işlem yapma imkânı sağlayacak.

Aptos'ta Tether Dönemi: USDT İle Daha Ekonomik İşlemler Yapılabilecek

Kripto para dünyasının önde gelen stablecoin sağlayıcısı Tether, yeni bir hamleyle dikkat çekti. Şirket, popüler stablecoini olan USDT'yi Aptos Blockchain ağı üzerinde kullanıma sunacağını açıkladı. Bu gelişme, Aptos kullanıcılarına daha uygun maliyetli işlem yapma imkânı sağlayacak.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu adım, yenilikçi çözümler sunma ve müşterilerimize güvenilir finansal hizmetler sağlama konusundaki kararlılığımızı gösteriyor." dedi.

Aptos, kripto dünyasında yeni sayılabilecek bir proje olarak dikkat çekiyor. Eski Meta çalışanları Mo Shaikh ve Avery Ching tarafından kurulan bu Layer 1 Blockchain ağı Aptos, Facebook'un Diem projesinin mirasını taşıyor. Platformun hedefi, merkeziyetsiz uygulamalar ve akıllı sözleşmeler için verimli, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu bir ortam oluşturmak.

Tether'in diğer Blockchain ağlarındaki varlığına bakıldığında, özellikle Tron ve Ethereum ön plana çıkıyor. Tron Blockchain ağında 60,82 milyar dolar, Ethereum Blockchain ağında ise 52,99 milyar dolar değerinde USDT bulunuyor. Bu iki devi, 2,74 milyar dolarlık USDT arzıyla Arbitrum Blockchain ağı takip ediyor.

Öte yandan Tether, bazı platformlardaki varlığını sonlandırma kararı aldı. Şirket, bu yıl içinde EOS ve Algorand üzerindeki USDT basımını durdurduğunu duyurdu. Geçen yıl ise Bitcoin, Kusama ve Bitcoin Cash ağlarındaki stablecoin desteğine son verilmişti.

Tether'in finansal performansı da dikkat çekici. Şirket, 2024'ün ilk yarısında 5,2 milyar dolarlık rekor net kar açıkladı. Tether'in açıklamış olduğu bu rakam, Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan gerçekleşmemiş kazançları da içeriyor. Bu nedenle, ilk çeyrekle karşılaştırıldığında, kârda sadece 700 milyon dolarlık bir artış gözlemlendi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Ethereum Blockchain Bitcoin Kripto Para Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Amedspor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor İstanbulspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Eyüpspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor Bodrumspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Hatayspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Kasımpaşa CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Masterchef Deniz elendi mi, Deniz neden yok? MasterChef Simit tarifi! En güzel Simit tarifi! Simit tarifi nasıl yapılır? Simit için malzemeler! Engin Polat tahliye oldu mu? Engin Polat cezaevinden çıktı mı? Dilan Polat neden çıktı, tahliye edilme sebebi ne? Dilan Polat ÇIKTI MI? Dilan Polat serbest mi? Burak Sevinç kimdir? Burak Sevinç hayatı ve biyografisi! Burak Sevinç kaç yaşında, nereli? Bora Öztoprak kimdir? Bora Öztoprak hayatı ve biyografisi! Bora Öztoprak kaç yaşında, nereli? Tahliye ne demek, tahliye olunca ne oluyor? DİLAN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKTI | Dilan Polat'ın ilk görüntüleri! Dilan Polat tahliye oldu mu? DİLAN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKIŞ ANI İZLE | Dilan Polat bugün çıktı mı? VİDEO İZLE 20 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? İntikam Kurşunu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İntikam Kurşunu filmi ne zaman, nerede çekildi? Ay'ın Düşüşü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay'ın Düşüşü filmi ne zaman, nerede çekildi? Truva filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Truva filmi ne zaman, nerede çekildi? Son Hava Bükücü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Son Hava Bükücü filmi ne zaman, nerede çekildi? Ofsayt ne demek? Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt olunca ne olur? Ofsayt nasıl olur?
title