Tether ve Aptos arasında önemli ortaklık

Stablecoin ihraççısı Tether, USDT'yi Aptos Blockchain ağı üzerinde kullanıma sunacağını duyurdu. Bu hamle, Aptos kullanıcılarına daha ekonomik işlem yapma imkânı sağlayacak.

Aptos'ta Tether Dönemi: USDT İle Daha Ekonomik İşlemler Yapılabilecek

Kripto para dünyasının önde gelen stablecoin sağlayıcısı Tether, yeni bir hamleyle dikkat çekti. Şirket, popüler stablecoini olan USDT'yi Aptos Blockchain ağı üzerinde kullanıma sunacağını açıkladı. Bu gelişme, Aptos kullanıcılarına daha uygun maliyetli işlem yapma imkânı sağlayacak.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu adım, yenilikçi çözümler sunma ve müşterilerimize güvenilir finansal hizmetler sağlama konusundaki kararlılığımızı gösteriyor." dedi.

Aptos, kripto dünyasında yeni sayılabilecek bir proje olarak dikkat çekiyor. Eski Meta çalışanları Mo Shaikh ve Avery Ching tarafından kurulan bu Layer 1 Blockchain ağı Aptos, Facebook'un Diem projesinin mirasını taşıyor. Platformun hedefi, merkeziyetsiz uygulamalar ve akıllı sözleşmeler için verimli, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu bir ortam oluşturmak.

Tether'in diğer Blockchain ağlarındaki varlığına bakıldığında, özellikle Tron ve Ethereum ön plana çıkıyor. Tron Blockchain ağında 60,82 milyar dolar, Ethereum Blockchain ağında ise 52,99 milyar dolar değerinde USDT bulunuyor. Bu iki devi, 2,74 milyar dolarlık USDT arzıyla Arbitrum Blockchain ağı takip ediyor.

Öte yandan Tether, bazı platformlardaki varlığını sonlandırma kararı aldı. Şirket, bu yıl içinde EOS ve Algorand üzerindeki USDT basımını durdurduğunu duyurdu. Geçen yıl ise Bitcoin, Kusama ve Bitcoin Cash ağlarındaki stablecoin desteğine son verilmişti.

Tether'in finansal performansı da dikkat çekici. Şirket, 2024'ün ilk yarısında 5,2 milyar dolarlık rekor net kar açıkladı. Tether'in açıklamış olduğu bu rakam, Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan gerçekleşmemiş kazançları da içeriyor. Bu nedenle, ilk çeyrekle karşılaştırıldığında, kârda sadece 700 milyon dolarlık bir artış gözlemlendi.