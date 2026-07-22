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Telegram kripto planında en büyük adımını atmaya hazırlanıyor

Telegram kripto planında en büyük adımını atmaya hazırlanıyor
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Telegram, yaklaşık bir milyar kullanıcısına bu yaz saklama gerektirmeyen bir kripto cüzdanı sunmayı planlıyor. Şirketin üst yöneticisi bunu, tarihin en büyük kripto cüzdanı lansmanı olarak nitelendirdi.

Telegram'ın üst yöneticisi ve kurucusu Pavel Durov, uygulama üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketin "insanlık tarihindeki en büyük saklaması olmayan kripto cüzdanı lansmanını" başlatacağını duyurdu. Durov ayrıntı vermeden, "anında ve sıfır ücretli kripto işlemleri" vaadinde bulundu.

TELEGRAM KRİPTO CÜZDANI NE ZAMAN GELİYOR?

Durov'un kriptoyu geniş kullanıcı kitlesine daha erişilebilir kılma hamlesi, geçen ay attığı bir adımın ardından geldi. Teknoloji girişimcisi, The Open Network'ün yerel kripto parası Toncoin'in GRAM olarak yeniden markalandığını açıklamıştı. Mesajlaşma uygulamasının kripto hedeflerinde büyümeyi desteklemeye yönelik plan kapsamında Telegram, ekosistemin baş yöneticisi ve en büyük doğrulayıcısı konumundaki TON Foundation'ın yerini de aldı.

TELEGRAM'DA ZATEN 150 MİLYON KULLANICILI BİR CÜZDAN VAR

Mesajlaşma uygulaması, halihazırda Wallet in Telegram adlı bir kripto cüzdanına erişim sağlıyor. Bu yıl açıklanan verilere göre cüzdanın 150 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Kişinin varlıklarını kendi kontrolünde tuttuğu bu cüzdan, kullanıcıların dijital varlıkları saklamasına ve alıp satmasına imkân tanıyor. Dijital varlık kullanıcıları arasındaki yaygınlığı nedeniyle Telegram, uzun süredir daha geniş bir kitleyi kriptoya taşıyabilecek bir kapı olarak görülüyor.

Şirket, TON projesini ilk kez 2018'de başlatmış, birkaç yıl sonra ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşadığı hukuki mücadele nedeniyle projeden vazgeçmişti. SEC, GRAM tokenlerinin menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini belirterek Telegram'ı bu tokenlerin satışını durdurmaya zorlamıştı.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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