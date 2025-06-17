Telegram kripto ekosistemi büyümeye devam ediyor

Eski bir TON Vakfı yöneticisi olan Justin Hyun, Affluent adında yeni bir kripto para yatırım uygulamasını hayata geçirdi. TON Blockchain üzerinde çalışan platform, Telegram kullanıcılarına merkeziyetsiz finans hizmetlerini basit bir arayüzle sunmayı amaçlıyor.

Telegram'da Yeni Bir Dönem Başladı

Telegram'ın blok zinciri altyapısı The Open Network (TON) üzerinde faaliyet gösteren yeni bir kripto para yatırım platformu Affluent, kullanıcılara güvene dayalı olmayan varlık yönetimi hizmeti sunmaya başladı. TON Vakfı'nda daha önce direktör olarak görev yapan Justin Hyun'un kurucu ortağı olduğu platformun kıssa bir süre resmen hizmete girdiğini duyurdu. Merkezi olmayan finans (DeFi) protokollerinin karmaşık yapısını basitleştirerek Telegram kullanıcılarının kolayca kredi ve getiri imkanlarından faydalanmasını hedefleyen Affluent, uzman yönetimi ile otomatik akıllı sözleşmeleri bir araya getiriyor.

Platform, kullanıcıların varlıklarını yatırdıkları Strategy Vault adı verilen kasalar aracılığıyla çalışıyor. Bu sistem sayesinde kullanıcı mevduatları, optimize edilmiş getiri elde etmek amacıyla çeşitli kredi piyasalarına otomatik olarak dağıtılıyor. Affluent'un kurucu ortağı ve eş CEO'su Hyun, platformun temel amacının karmaşık DeFi hizmetlerini her seviyeden kullanıcının anlayabileceği basit bir deneyime dönüştürmek olduğunu ifade etti. Vault Manager sistemi ile desteklenen protokol, insan yargısı ve algoritmik yönetim arasında denge kurarak uzun vadeli performans ve güvenliği optimize etmeyi amaçlıyor.

Geleneksel finans sektöründe opsiyon ticareti konusunda uzmanlaşmış olan bir diğer kurucu ortak Hyung Lee, Affluent'un TradFi ve DeFi deneyimlerini benzersiz bir şekilde birleştirdiğini vurguladı. Platform, kullanıcıların Telegram üzerinden tek bir tıklama ile varlıklarını yatırarak faiz kazanmalarını sağlayacak yenilikçi bir mekanizma sunuyor. Lee, Web3 teknolojisinin tüm avantajlarını korurken geleneksel finansın güvenlik ve risk yönetimi özelliklerini de bünyesinde barındıran yeni nesil DeFi protokolleri geliştirdiklerini belirtti. TON ekosistemi üzerinde yerel olarak geliştirilen Affluent, temiz ve basit bir kullanıcı arayüzü sunarken arka planda uzmanlar tarafından yönetilen kasalar aracılığıyla varlık tahsisi ve getiri stratejilerini otomatikleştiriyor.