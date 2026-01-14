Haberler

Tayland Merkez Bankası, USDT işlemlerini izlemeye alıyor

Tayland Merkez Bankası, USDT işlemlerini izlemeye alıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland Merkez Bankası, ülke genelindeki platformlarda gerçekleştirilen stablecoin işlemlerinin önemli bir kısmının yabancı kaynaklı olduğunu tespit etmesinin ardından USDT'yi "gri para" ile mücadele çerçevesine dahil etti.

Tayland'da kripto para düzenlemeleri sıkılaşıyor. Yerel basın kuruluşlarının haberlerine göre merkez bankası, nakit hareketleri, altın ticareti ve e-cüzdan akışlarının yanı sıra stablecoin işlemlerini de yakın takibe aldı. Banka Başkanı Vitai Ratanakorn, Tayland'daki platformlarda işlem yapan USDT satıcılarının yaklaşık yüzde 40'ının "ülkede ticaret yapmaması gereken" yabancılar olduğunu açıkladı.

KÜÇÜK PİYASA, BÜYÜK RİSK

Tayland'daki yerel kripto para piyasası, ülkenin döviz piyasasına kıyasla oldukça küçük. Haberlere göre günlük işlem hacmi ortalama 2,8 milyar baht seviyesinde seyrediyor. Döviz piyasasındaki günlük işlem hacmi ise 10 ila 15 milyar baht arasında değişiyor. Merkez bankası yetkilileri, bu büyüklük farkının kripto işlemlerini denetim dışı bırakmayacağını vurguladı.

Başkan Vitai, "Artık sadece analizle yetinmeyeceğiz. Yapısal sorunları çözmek için inisiyatif alacağız. Bu sorunlar ele alınmazsa uzun vadede makroekonomik istikrarı tehdit edecek." dedi.

Merkez bankasının bu hamlesi, Başbakan Anutin Charnvirakul'un 9 Ocak'ta yayımladığı direktifin ardından geldi. Söz konusu direktif, altın ticareti ve dijital varlıklarda daha sıkı raporlama yükümlülükleri ile cüzdan kimlik doğrulama kurallarının uygulanmasını öngörüyor. Önlemler, merkez bankası, Gelir İdaresi ve diğer kurumların koordinasyonuyla büyük veya olağandışı finansal akışları takip etmeye yönelik kapsamlı bir çabanın parçası.

STABLECOIN SEKTÖRÜ BÜYÜRKEN DENETİM SIKLAŞIYOR

Tayland'daki düzenleyici müdahale, küresel ölçekte stablecoin sektörünün genişlemeye devam ettiği bir döneme denk geliyor. Güncel verilere göre toplam stablecoin arzı 292 milyar doları aşmış durumda. Tether'in ihraç ettiği USDT bu toplamın 187 milyar dolarından fazlasını, yani yaklaşık yüzde 64'ünü oluşturuyor. Circle'ın USDC'si ise yaklaşık 75 milyar dolarlık payla ikinci sırada yer alıyor.

Ancak bu büyüme, yasadışı işlemlerde stablecoin kullanımının artmasıyla birlikte geliyor. Chainalysis'in güncel verilerine göre 2025 yılında toplam yasadışı kripto para işlem hacminin yüzde 84'ü stablecoin üzerinden gerçekleşti. Söz konusu hacim, en düşük tahminle 154 milyar dolara ulaştı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı

Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül'e son veda
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı

Ne konuştukları ortaya çıktı: Devre arasında...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar