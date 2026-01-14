Tayland Merkez Bankası, USDT işlemlerini izlemeye alıyor

Tayland'da kripto para düzenlemeleri sıkılaşıyor. Yerel basın kuruluşlarının haberlerine göre merkez bankası, nakit hareketleri, altın ticareti ve e-cüzdan akışlarının yanı sıra stablecoin işlemlerini de yakın takibe aldı. Banka Başkanı Vitai Ratanakorn, Tayland'daki platformlarda işlem yapan USDT satıcılarının yaklaşık yüzde 40'ının "ülkede ticaret yapmaması gereken" yabancılar olduğunu açıkladı.

KÜÇÜK PİYASA, BÜYÜK RİSK

Tayland'daki yerel kripto para piyasası, ülkenin döviz piyasasına kıyasla oldukça küçük. Haberlere göre günlük işlem hacmi ortalama 2,8 milyar baht seviyesinde seyrediyor. Döviz piyasasındaki günlük işlem hacmi ise 10 ila 15 milyar baht arasında değişiyor. Merkez bankası yetkilileri, bu büyüklük farkının kripto işlemlerini denetim dışı bırakmayacağını vurguladı.

Başkan Vitai, "Artık sadece analizle yetinmeyeceğiz. Yapısal sorunları çözmek için inisiyatif alacağız. Bu sorunlar ele alınmazsa uzun vadede makroekonomik istikrarı tehdit edecek." dedi.

Merkez bankasının bu hamlesi, Başbakan Anutin Charnvirakul'un 9 Ocak'ta yayımladığı direktifin ardından geldi. Söz konusu direktif, altın ticareti ve dijital varlıklarda daha sıkı raporlama yükümlülükleri ile cüzdan kimlik doğrulama kurallarının uygulanmasını öngörüyor. Önlemler, merkez bankası, Gelir İdaresi ve diğer kurumların koordinasyonuyla büyük veya olağandışı finansal akışları takip etmeye yönelik kapsamlı bir çabanın parçası.

STABLECOIN SEKTÖRÜ BÜYÜRKEN DENETİM SIKLAŞIYOR

Tayland'daki düzenleyici müdahale, küresel ölçekte stablecoin sektörünün genişlemeye devam ettiği bir döneme denk geliyor. Güncel verilere göre toplam stablecoin arzı 292 milyar doları aşmış durumda. Tether'in ihraç ettiği USDT bu toplamın 187 milyar dolarından fazlasını, yani yaklaşık yüzde 64'ünü oluşturuyor. Circle'ın USDC'si ise yaklaşık 75 milyar dolarlık payla ikinci sırada yer alıyor.

Ancak bu büyüme, yasadışı işlemlerde stablecoin kullanımının artmasıyla birlikte geliyor. Chainalysis'in güncel verilerine göre 2025 yılında toplam yasadışı kripto para işlem hacminin yüzde 84'ü stablecoin üzerinden gerçekleşti. Söz konusu hacim, en düşük tahminle 154 milyar dolara ulaştı.