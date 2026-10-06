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Strive Bitcoin alımlarını büyüttü

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Strive Bitcoin alımlarını büyüttü
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Bitcoin biriktirme stratejisi izleyen Strive, yaklaşık 169 milyon dolarlık yeni alım yaptı. Şirket, hazirandan bu yana en büyük Bitcoin alımıyla toplam varlığını 30 bin BTC'ye yaklaştırdı. Finansmanda imtiyazlı hisse satışları öne çıktı.

Strive'ın 5 Ekim'de açıkladığı işlemler, 28 Eylül-2 Ekim dönemini kapsıyor. Şirket bu sürede Bitcoin başına ortalama 84 bin 422 dolar ödeyerek 2 bin BTC aldı. Son alımla birlikte elindeki toplam Bitcoin miktarı 29 bin 462'ye yükseldi.

Yeni işlem, şirketin haziran başında duyurduğu 2 bin 500 BTC'lik alımdan bu yana yaptığı en büyük alım oldu. Strive o dönemde yaklaşık 185,2 milyon dolar harcamıştı.

ALIMIN KAYNAĞI HİSSE SATIŞLARI OLDU

Bitcoin birikimini büyütmek için sermaye piyasalarından kaynak sağlayan şirket, son finansmanda da imtiyazlı hisselerini kullandı. Strive CEO'su Matt Cole, toplanan sermayenin yüzde 61,5'inin SATA koduyla işlem gören imtiyazlı hisselerden geldiğini açıkladı.

Sahibine önceden belirlenen koşullarla hisse alma hakkı veren varantların kullanılmasıyla da 56,7 milyon dolar sağlandı. Cole, bu finansman kalemlerini yeni Bitcoin alımını duyurduğu paylaşımda açıkladı.

ÜÇ AYDA 8 BİNİN ÜZERİNDE BİTCOİN ALDI

Haftalık işlemin yanı sıra üçüncü çeyreğe ilişkin ön verilerini de paylaşan Strive, temmuz-eylül döneminde toplam 8 bin 137 BTC satın aldığını bildirdi. Bu alımlarda Bitcoin başına ortalama maliyet 78 bin 885 dolar oldu.

Şirketin 30 Eylül itibarıyla yaklaşık 285 milyon dolar nakit ve nakit benzeri varlığı bulunuyordu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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