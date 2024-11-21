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Stripe ve Circle, Aptos Blockchain ağında kripto hizmetleri sunmaya başladı

Stripe ve Circle, Aptos Blockchain ağında kripto hizmetleri sunmaya başladı
Haberler
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Haberler
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Stripe, Aptos Blockchain ağında kripto rampa hizmetleri sunarak ve Circle ile ortaklık kurarak USDC stablecoinini entegre ettiğini açıkladı. Bu adım, global ödeme sistemlerini çağdaşlaştırmayı ve merkezi olmayan finansın (DeFi) potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Global ödeme devi Stripe, Blockchain platformu Aptos üzerinde kripto hizmetlerini genişletmeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen stablecoin ihraççısı Circle ile ortaklık kurarak, USDC'nin platforma entegrasyonunu duyurdu.

Stripe ve Circle, Blockchain Teknolojisiyle Küresel Ödemelerde Yeni Dönem Başlatıyor

Küresel ödeme teknolojileri devi Stripe, kripto para ekosistemindeki varlığını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attı. Şirket, Aptos Blockchain ağı ile gerçekleştirdiği ortaklık kapsamında, kripto para hizmetlerini genişletme kararı aldı.

Aptos Vakfı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Stripe'ın bu stratejik hamlesi, önde gelen stablecoin sağlayıcısı Circle ile yapılan iş birliğini de kapsıyor. Bu iş birliğinin en dikkat çekici yanı, USDC stablecoininin Aptos Blockchain ağında doğrudan kullanıma sunulacak olması olarak öne çıkıyor.

Daha önce sadece köprüleme yöntemiyle Aptos Blockchain ağında yer alabilen USDC, artık Çapraz Zincir Aktarım Protokolü (CCTP) sayesinde farklı Blockchain ağları arasında sorunsuz bir şekilde transfer edilebilecek. Bu gelişme, Aptos'un merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemindeki konumunu güçlendirmesine önemli katkı sağlayacak.

Stripe'ın Aptos üzerinde sunacağı kripto on-ramp hizmetleri, geleneksel finans dünyası ile Blockchain teknolojisi arasında köprü görevi görecek. Bu yenilikçi hizmet sayesinde kullanıcılar, ulusal para birimlerini doğrudan USDC'ye dönüştürme imkanına kavuşacak.

Stripe Kripto İşler Başkanı John Egan, bu girişimin küresel fon akışlarını stablecoinler aracılığıyla daha verimli hale getireceğini vurguladı. Bu hamle, Stripe'ın geçtiğimiz aylarda Bridge şirketini 1,1 milyar dolar karşılığında satın almasının ardından Blockchain tabanlı küresel ödeme sistemlerindeki etkinliğini artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak olarak dikkat çekiyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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