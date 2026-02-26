Stripe, PayPal'ı satın almayı değerlendiriyor

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Stripe, PayPal'ı veya şirketin varlıklarını satın almaya yönelik ön ilgisini iletti. Özel şirket statüsünü koruyan Stripe, salı günü yatırımcılarla 159 milyar dolar değerleme üzerinden bir ikincil satış anlaşması imzaladığını duyurdu. Thrive Capital, Coatue ve a16z gibi yatırımcıların fonların büyük bölümünü karşılayacağı ikincil satışta Stripe de kendi sermayesinin bir kısmını hisse geri alımı için kullanacak.

STABLECOIN CEPHESİNDE REKABET

Her iki şirket de kripto para alanına, özellikle stablecoin'lere yönelik güçlü bir ilgi sergiliyor. Stripe, geçen yıl stablecoin platformu Bridge'i satın aldı. Bridge, Para Birimi Denetleme Ofisi'nden (OCC) federal bankacılık lisansı almak için koşullu onay aldı. PayPal ise 2023 yılında Paxos iş birliğiyle PYUSD adlı stablecoin'ini piyasaya sürdü. Aralık ayında federal bankacılık lisansı alan Paxos, PYUSD'nin 3,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle federal düzenleyici gözetimi altında ihraç edilen en büyük dolar stablecoin'i olduğunu açıkladı.

PAYPAL'IN PİYASA PERFORMANSI VE KRİPTO STRATEJİSİ

1990'larda çevrim içi ödeme sistemlerinin öncüsü olan PayPal, dijital cüzdanları yaygınlaştıran bir şirket olarak biliniyor. Ancak şirket, Stripe gibi yeni rakiplerin baskısı altında pazar payını korumakta zorlanıyor. PayPal'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği bir ankete katılanların yaklaşık yüzde 85'i, kripto para ödemelerinin önümüzdeki beş yıl içinde yaygınlaşmasını beklediğini belirtti. Şirket, geçen yıl Bitcoin, ETH ve stablecoin işlemlerini de kapsayacak yeni bir eşler arası ödeme özelliği sunacağını duyurdu.

PayPal'ın hisseleri (PYPL), satın alma ilgisine dair ilk haberlerin ardından pazartesi günü değer kazandı ve son gelişmeyle birlikte yükselişini sürdürdü. Hisseler son bir yılda yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmiş durumda.