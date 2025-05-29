Strategy'nin gizli Bitcoin rezervi ortaya çıktı

Strategy'nin gizli Bitcoin rezervi ortaya çıktı
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Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence, Strategy'nin daha önce bilinmeyen 70.816 BTC'lik cüzdan adreslerini tespit etti. Keşif, şirketin toplam Bitcoin varlığının yüzde 87,5'ini ortaya çıkararak 54,5 milyar dolarlık portföyün haritasını oluşturuyor. Michael Saylor'ın gizlilik stratejisine rağmen gerçekleşen bu gelişme, kurumsal kripto sahipliğinde yeni tartışmaları beraberinde getiriyor.

Strategy'nin Bitcoin stratejisi uzun yıllardır gizlilik üzerine kuruluydu. Michael Saylor yönetimindeki şirket, cüzdan adreslerini açıklamama konusunda kararlı duruş sergilemişti. Ancak Arkham Intelligence keşfi, Blockchain teknologisinin şeffaf doğasının kurumsal gizlilik çabalarını ne kadar zorlaştırdığını gözler önüne seriyor.

Strategy'nin Gizlenen Bitcoin Cüzdanları Tespit Edildi

Arkham Intelligence, sosyal medya X üzerinden yaptığı paylaşımda Strategy yönetim kurulu başkanı Michael Saylor'ın gizlilik sözüne atıfta bulundu. "Saylor adreslerini asla açıklamayacağını söylemişti. Bu yüzden biz yaptık." sözlerini kullanan Arkham, tespit ettiği miktarın Strategy'nin toplam Bitcoin rezervinin yüzde 87,5'ini temsil ettiğini belirtti.

Şirketin tespit ettiği yeni cüzdanlar, mevcut fiyatlarla yaklaşık 7,6 milyar dolar değerinde 70.816 Bitcoin içeriyor. Bu veriler doğruysa, Arkham cüzdanları firmayla ilişkilendiren ilk kuruluş olma başarısını elde etmiş oluyor.

Michael Saylor daha önce Las Vegas'taki Bitcoin 2025 konferansında cüzdan adreslerinin yayınlanmasının Bitcoin tutan şirketler için tehlikeli olduğunu vurgulamıştı. "Hiçbir kurumsal düzeyde veya kurumsal güvenlik analisti tüm cüzdan adreslerini yayınlamanın iyi bir fikir olduğunu düşünmez." demişti.

Saylor, cüzdanları halka açık yapmanın gelecekteki her işlemin incelenmesine olanak sağladığını ve şirketleri hemen belirgin olmayabilecek risklere maruz bıraktığını açıklamıştı. Yönetici bu konuyu vurgulamak için yapay zeka kullanımını önermiş ve cüzdan adreslerinin yayınlanmasıyla ilişkili güvenlik sorunları hakkında "50 sayfa" cevap alınabileceğini söylemişti.

Blockchain verileri halka açık olmasına rağmen cüzdan sahipliğiyle ilgili iddiaların doğruluğu daha önce de sorgulanmıştı. Mantra token çöküşünün zirvesinde CEO John Mullin, içeriden kişilerin token sattığı suçlamalarını reddetmiş ve Arkham'ı içeriden kişilere ait olarak tespit ettikleri cüzdanları yanlış etiketlemekle suçlamıştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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