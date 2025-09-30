Haberler

Strategy'nin Bitcoin varlığı 640 bin adedi aştı

Bitcoin yatırımıyla dikkat çeken Strategy Inc., 22 milyon dolarlık yeni alımla toplam Bitcoin varlığını 640 bin adedin üzerine taşıdı.

Michael Saylor'un kurucu ortağı olduğu Strategy Inc., 22,1 milyon dolar karşılığında 196 Bitcoin daha satın aldı. Son alımla birlikte şirketin toplam varlığı 640.031 BTC'ye ulaşarak yaklaşık 47,35 milyar dolar seviyesine çıktı.

Strategy'nin yaptığı alım, şirketin son aylardaki en küçük haftalık işlemlerinden biri oldu. Piyasa kaynaklarına göre bu durum, Bitcoin alımlarındaki yavaşlamayı ortaya koyuyor.

Şirketin kurucu ortağı Michael Saylor, geçtiğimiz hafta yaptığı değerlendirmede yılın sonuna doğru Bitcoin fiyatında toparlanma beklediğini söyledi. Saylor, "Son dönemdeki dirençler ve makroekonomik rüzgârlar aşıldığında Bitcoin'in yeniden güçlü şekilde yükseleceğini düşünüyorum." dedi.

Öte yandan Strategy hisseleri de sert düşüş yaşıyor. Şirketin borsada işlem gören hisseleri 300,7 dolara kadar gerileyerek son altı ayın en düşük seviyesine indi. Analistler, bu düşüşün şirketin en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olmasından kaynaklanan risk algısıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

Bazı piyasa yorumcuları, hisselerde yaşanan yüzde 30'luk kayba rağmen şirketin uzun vadede hâlen güçlü kazanç sağladığını vurguluyor. TradingView verilerine göre Strategy hisseleri son beş yılda yüzde 2.000'in üzerinde yükseliş kaydetti.

