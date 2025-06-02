Strategy mayıs ayını 705 Bitcoin alımıyla sonlandırdı

Strategy mayıs ayını 705 Bitcoin alımıyla sonlandırdı
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Michael Saylor liderliğindeki Strategy, Bitcoin alımlarını sürdürerek 75,1 milyon dolara 705 BTC daha satın aldı. Şirketin toplam varlıkları 580.955 BTC'ye ulaşarak 60 milyar doları aştı. Bu miktar Bitcoin'in toplam arzının yüzde 2,8'ini temsil ediyor ve şirkete 19,3 milyar dolar kazanç sağladı. Kurumsal Bitcoin lideri konumunu pekiştiren Strategy, kripto para dünyasında örnek model oluşturuyor.

Kripto para dünyasının en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından Strategy, geçen hafta gerçekleştirdiği yeni alımla dikkat çekti. Şirket, sürekli tercihli hisse senedi programlarından elde ettiği gelirlerle Bitcoin başına ortalama 106.495 dolar ödeyerek bu satın almayı gerçekleştirdi. Bu hamle, Strategy'nin agresif Bitcoin biriktirme stratejisinin devam ettiğini gösteriyor.

Kurumsal Devin Bitcoin Portföyü 60 Milyar Doları Aştı

Strategy'nin Bitcoin rezervi şu anda 40,7 milyar dolar toplam maliyetle satın alındı ve piyasa değeri 60 milyar doları aşıyor. Michael Saylor tarafından hayata geçirilen bu model, kripto dünyasında kurumsal adaptasyonun öncüsü konumunda bulunuyor.

Son dönemde Strategy'nin Bitcoin satın alma hızında bazı farklılıklar gözlemleniyor. K33 analistlerinin verilerine göre, MSTR hissesinin Bitcoin varlıklarına olan primindeki düşüş bu durumu etkiliyor.

Kripto piyasasında kurumsal Bitcoin kabulü hızla yayılıyor. Trump Media, GameStop, Paris Saint-Germain ve K33 gibi şirketler son dönemde Bitcoin hazinesi kurduklarını açıkladı. Bu gelişmeler, Strategy'nin öncülük ettiği modelin başarısını kanıtlıyor.

Bernstein analistleri, Strategy ve benzeri şirketlerin önümüzdeki beş yıl içinde Bitcoin hazinelerine 330 milyar dolar ekleyebileceğini öngörüyor. Bu projeksiyon, ABD'de daha kripto yanlısı bir yönetimin desteğiyle şekillenecek.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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