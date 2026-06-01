Strategy 2022’den beri ilk kez Bitcoin sattı

Strategy, 26-31 Mayıs döneminde 32 Bitcoin'i 2,5 milyon dolara sattı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan 8-K başvurusuna göre satışın ortalama fiyatı Bitcoin başına 77.135 dolar oldu.

Şirketin Bitcoin varlığı satışın ardından 843.738 BTC'den 843.706 BTC'ye geriledi. Strategy, satıştan elde edilen gelirin imtiyazlı hisse dağıtımlarını finanse etmek için kullanılmasının beklendiğini açıkladı.

MSTR koduyla Nasdaq'ta işlem gören Strategy hisseleri, pazartesi günü piyasa açılışının ardından yüzde 6'dan fazla düştü. Hisse son işlemlerde yaklaşık 148,70 dolardan fiyatlandı.

Satış, şirketin imtiyazlı hisse finansman modeli üzerindeki tartışmaların arttığı bir dönemde geldi. Yatırımcılar, temettü yükümlülüklerinin zamanla şirketin Bitcoin varlıklarının bir bölümünü satma baskısı yaratıp yaratmayacağını izliyordu.

Strategy'nin daha önce bildirdiği son Bitcoin satışı 2022'deki vergi zararı işlemiydi. Şirket o dönemde 704 BTC satmış, iki gün sonra 810 BTC geri almıştı.

128,3 MİLYON DOLARLIK HİSSE SATIŞI

Strategy, Mayıs ayının son haftasında Bitcoin satışına ek olarak 801.994 adet Class A hisse sattı. Şirket bu satışlardan 128,3 milyon dolar gelir elde etti.

Aynı hafta imtiyazlı hisse yoluyla yeni kaynak girişi bildirilmedi. Şirketin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, hafta sonu sosyal medya hesabından şirketin Bitcoin alımlarını gösteren bir grafik paylaşmış, ancak 2,5 milyon dolarlık Bitcoin satışına ilişkin ayrıca paylaşım yapmamıştı.

CEO Phong Le geçen hafta şirketin gelecekte Bitcoin satabileceğini belirtmişti. Le, "Muhtemelen bir noktada Bitcoin satacağız, ancak net olarak Bitcoin varlığımızı ve daha önemlisi hisse başına Bitcoin miktarımızı artıracağız." ifadesini kullandı.

Bitcoin, açıklamanın ardından 72 bin doların altına indi ve 71.939 dolar seviyesinde işlem gördü. Kurumsal Bitcoin hazinesi tarafında da alımlar yavaşladı. Şirket açıklamalarına göre kurumsal alıcılar son haftada toplam 144 Bitcoin aldı. Önceki hafta bu tutar 603 Bitcoin olmuştu.

Nasdaq'ta işlem gören ProCap Financial da pazartesi günü yaklaşık 52 Bitcoin sattığını duyurdu. Şirket, gelirin net varlık değerine yaklaşık yüzde 50 iskonto ile 2 milyon adet adi hissenin geri alımında kullanılacağını açıkladı.