Standard Chartered Ethereum'da büyük fırsat görüyor

Ethereum piyasası son dönemde kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor. Standard Chartered'ın küresel kripto para araştırmaları başkanı Geoffrey Kendrick, piyasadaki bu gelişmeleri değerlendirerek ETH'nin halen değerinin altında işlem gördüğüne dikkat çekti. Analist bu durumu büyük bir yatırım fırsatı olarak nitelendiriyor.

Standard Chartered Ethereum Fiyatını Ucuz Buluyor

Kendrick'in yayınladığı raporda, Ethereum dijital varlık hazinesi şirketlerinin Haziran'dan bu yana dolaşımdaki tüm ETH'nin yüzde 2,6'sını satın aldığı belirtiliyor. Aynı dönemde spot ETH borsa yatırım fonları da yüzde 2,3'ünü daha ekledi. Bu durum, toplam arzın yüzde 4,9'unun üç aydan kısa sürede toplandığı anlamına geliyor.

Bu güçlü talep, ETH'nin 24 Ağustos'ta 4.955 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını sağladı. Ancak Standard Chartered uzmanı, ETH ve Ethereum hazine şirketlerinin "bugünün seviyelerinde ucuz" olduğunu savunuyor.

Araştırmacı, hazine firmalarının sonunda dolaşımdaki ETH'nin yüzde 10'unu elinde bulundurabileceği görüşünü yineledi. Özellikle Ethereum hazine şirketi BitMine Immersion'ın tek başına dolaşımın yüzde 5'ini hedeflediğini vurguladı.

Kendrick, SharpLink Gaming ve BitMine Immersion gibi ETH hazine firmalarının değerlemelerinin, net varlık değeri katları bazında Strategy'nin altına düştüğüne dikkat çekti. "ETH hazine şirketlerinin ETH'nin yüzde 3 staking getirisini yakalayabildiği göz önüne alındığında, NAV katlarının böyle bir staking getirisi yakalamayan MSTR'nin katının altında olmasının hiçbir nedenini görmüyorum." dedi.

ETH için yıl sonuna kadar 7.500 dolar ve 2028'e kadar 25.000 dolar fiyat hedefini koruyan Kendrick, son satışları "harika bir giriş noktası" olarak nitelendiriyor.