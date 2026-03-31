Stablecoinler artık Visa ve Mastercard'la harcanabiliyor

Stablecoinler artık Visa ve Mastercard'la harcanabiliyor
Küresel ödeme altyapısı sağlayıcısı Nium, işletmelerin stablecoin bakiyelerini mevcut kart ağları üzerinden satış noktasında harcamaya dönüştürebildiği yeni bir platform hizmete girdi.

Platform, satış noktasında stablecoin bakiyelerini fiat paraya çeviriyor; dönüşüm, mutabakat ve uyumluluk süreçleri tek bir entegrasyon katmanında birleştiriliyor. Nium, bu yapı sayesinde stablecoin kart programlarının hayata geçirilme süresini aylarca süren süreçlerden birkaç güne indirmeyi hedefliyor.

STABLECOIN PİYASASI 315 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yönetim danışmanlığı şirketi Bain & Company, ABD'li yasa koyucuların sektöre ilişkin kuralları netleştirmeye çalıştığı bu dönemde stablecoinlerin gündemin merkezine oturduğunu vurguladı. Öte yandan önerilen CLARITY Yasası, kripto sektörü ile geleneksel bankacılık arasındaki stablecoin ödülleri tartışması nedeniyle Kongre'de askıda kalmaya devam ediyor.

Stablecoin piyasasının toplam değeri 315 milyar doları aştı. Tether'ın USDT'si yaklaşık 184 milyar dolar piyasa değeriyle bu toplamın yüzde 58'ini oluşturuyor.

VISA VE MASTERCARD ADIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Kart ağları da stablecoin entegrasyonunu hızlandırıyor. Visa, geçen yıl ekim ayında stablecoin desteğini dört token ve dört blok zincirine genişletti. Platform 25'ten fazla fiat para birimine dönüşüm yapabiliyor. Ethereum, Solana, Avalanche ve Stellar desteklenen ağlar arasında yer alırken USDC, Euro Coin, PayPal USD ve Global Dollar desteklenen tokenlar arasında bulunuyor.

Mastercard ise bu ay stablecoin altyapısı sağlayan BVNK'yı 1,8 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir değerlemeyle satın almayı kabul etti. Anlaşma, fiat ödeme altyapısı ile zincir üstü işlemlerin birleştirilmesini hedefliyor.

PAYPAL DA PYUSDx'İ DEVREYE ALDI

PayPal de ödeme ekosistemini genişletiyor. Ağustos 2023'te PYUSD'yi piyasaya süren şirket, yakın zamanda geliştirici odaklı PYUSDx platformunu duyurdu. Platform, uygulama ve dijital ekosistemlerdeki işlemlerde kullanılmak üzere PYUSD destekli dolar sabitli token ihracına olanak tanıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti

Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır

Tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın

İsrailli genç kıza teşekkür eden İranlı, bu yanıtı hiç beklemiyordu
12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü

Maden ocağında katliam! Çok sayıda ölü var
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı

Bu görüntüden sonra dışardan sipariş verirken iki kez düşüneceksiniz
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın

İsrailli genç kıza teşekkür eden İranlı, bu yanıtı hiç beklemiyordu
Polisin talebini reddetti, 350 bin lira ceza yedi

Polisin talebini reddeden sürücüye hayatı boyunca unutamayacağı ceza
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber