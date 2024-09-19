Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Stablecoin pazarı büyümeye devam ediyor

Stablecoin pazarı büyümeye devam ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son Bernstein raporu, stablecoinlerin küresel finans sistemindeki artan önemini ortaya koyuyor. Rapora göre dolaşımdaki toplam stablecoin değeri 170 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Bu gelişme, dijital paraların artık ABD Hazine bonoları piyasasında da önemli bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor.

Kripto para ekosisteminin en istikrarlı varlıkları olan stablecoinler, küresel finans sisteminde giderek daha kritik bir rol oynuyor. Bernstein'ın yayımladığı son rapor, bu dijital varlıkların sadece kripto dünyasında değil, geleneksel finans piyasalarında da ciddi bir ağırlığa sahip olduğunu ortaya koyuyor. Rapor, stablecoinlerin toplam değerinin 170 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını ve artık ABD Hazine bonoları piyasasının en büyük alıcıları listesinde kendine yer bulduğunu gösteriyor.

Stablecoin Piyasası 170 Milyar Dolara Ulaştı

Stablecoinler, değerlerini genellikle ABD doları gibi geleneksel bir para birimine veya altın gibi emtialara sabitleyerek korumak üzere tasarlanmış kripto para birimleridir. Bu özellik, onları volatil kripto para piyasasında güvenli bir liman haline getiriyor.

Bernstein'ın raporuna göre 2023 yılında yaşanan düşüşün ardından stablecoinlerin toplam piyasa değeri yeniden 170 milyar dolara ulaştı. Dahası son 12 ayda Blockchain üzerindeki aylık işlem hacmi üç katına çıkarak Temmuz ayında 1,4 trilyon dolara yükseldi.

Raporda, stablecoinlerin uluslararası kullanıcılara ABD doları cinsinden tasarruf imkanı sunarak, ABD sınırları ötesinde yayılmasını sağladığı vurgulanıyor. Bu durum, gelişmekte olan piyasalarda özellikle önem kazanıyor.

Stablecoinler, PayPal, MercadoLibre ve Grab gibi ödeme ve fintech şirketleriyle giderek daha fazla entegre oluyor. Ayrıca sınır ötesi ödemelerde de kullanımları artıyor. Bernstein "Kripto altyapısı üzerindeki USD stablecoinler artık en ucuz sınır ötesi ödeme yöntemi haline geldi." açıklamasını yaptı. Raporda, Layer 2 çözümlerinde 1000 dolarlık bir transferin sadece 1 cent maliyetle gerçekleştirilebileceği vurgulandı.

ABD dışındaki stablecoin sahipleri, bu kripto paraları yerel para birimlerine karşı bir değer saklama aracı olarak kullanıyor. Özellikle genç nesil arasında popülerliği artıyor ve gelişmekte olan piyasalarda 18-24 yaş arasındaki kullanıcıların yüzde 20'si portföylerinin yüzde 25-50'sini bu tür dijital varlıklarda tutuyor.

Bu gelişmeler, stablecoinlerin sadece kripto ekosisteminde değil, geleneksel finans dünyasında da giderek daha önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Küresel finans sisteminin bu yeni oyuncuları, gelecekte daha fazla regülasyon ve denetimle karşılaşabilir. Ancak sunduğu avantajlar nedeniyle kullanımının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Blockchain Finans

8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var

 Lübnan'daki saldırılar hükümeti harekete geçirdi! Müstakil siber güvenlik teşkilatı kuruluyor

Lübnan'ı alev alev yakan siber saldırılar hükümeti harekete geçirdi

 Valiler kararnamesinde dikkat çeken ayrıntı! Soylu'ya yakın isimler merkeze çekildi

Soylu'ya yakın isimler kızağa çekildi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Instagram'a ne oldu? (19 Eylül) Instagram'a neden girilmiyor? Yemek kartları yeniden sigorta primi muafiyetine alındı! Yemek kartı Danıştay kararı ne, prim muafiyeti olacak mı? Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? BİM AKTÜEL KATALOĞU (20 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 20 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 Eylül maç takvimi! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? Tarık Mengüç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, nereli? Tarık Mengüç biyografisi! TRT 1 (Monaco-Barcelona) maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-Barcelona maçı şifresiz mi? Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında ve nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });