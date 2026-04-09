Stablecoin getiri yasağının bankacılığa katkısı düşük

ABD Beyaz Saray ekonomistleri, stablecoin getirisinin yasaklanmasının banka kredilerine çok sınırlı katkı sağlayacağını ancak kullanıcılara yılda 800 milyon dolar maliyet yükleyeceğini hesapladı. Maliyet-fayda oranı 6,6 olarak belirlendi.

Başkanlık İcra Ofisi bünyesindeki Ekonomik Danışmanlar Kurulu'nun yayımladığı rapora göre stablecoin fonlarının banka mevduatına dönmesi durumunda toplam banka kredisi yaklaşık 2,1 milyar dolar artacak. Bu rakam, 12 trilyon dolarlık kredi piyasasının yüzde 0,02'sine denk geliyor.

Topluluk bankalarının elde edeceği kazanım daha sınırlı kalıyor. Küçük ölçekli bankalarda kredi artışının yaklaşık 500 milyon dolar olacağı ve bunun bu bankaların toplam portföyünün yüzde 0,026'sına karşılık geldiği öngörülüyor.

Buna karşın yasağın maliyeti çok daha ağır çıkıyor. Rapor, stablecoin getirilerinin yasaklanması halinde yılda yaklaşık 800 milyon dolarlık net refah kaybı oluşacağını ortaya koyuyor. Rapora göre "Kredi etkisinin yüz milyarlarca dolara ulaşması için stablecoin payının altı katına çıkması, tüm rezervlerin ayrıştırılmış mevduata kayması ve Fed'in bol rezerv politikasını terk etmesi gibi koşulların eş zamanlı gerçekleşmesi gerekir."

CLARITY YASASI SENATONUN GÜNDEMİNDE

Tartışma, ABD'nin stablecoin mevzuatı süreciyle doğrudan bağlantılı. Temmuz 2025'te Trump'ın imzaladığı GENIUS Yasası, stablecoin ihraççılarının sahiplerine faiz ödemesini yasakladı. Ancak kripto borsaları gibi üçüncü taraf platformların getiri sunması serbest bırakıldı. Tartışmalı Digital Asset Market Clarity Act bu boşluğu kapatmayı hedefliyor.

Temsilciler Meclisi, CLARITY Yasası'nı 17 Temmuz 2025'te kabul etti. Senato'da Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott ocak ayında planlanan değerlendirme oturumunu erteledi ve yeni bir tarih henüz açıklanmadı. Coinbase'in hukuk direktörü Paul Grewal geçen hafta yasanın Senato Bankacılık Komitesi'nde oturuma yaklaşıyor olabileceğini ve stablecoin getirisi konusundaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasının süreci hızlandırabileceğini belirtti.

Serkan KÖSE
