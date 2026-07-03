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Spotify Kalshi ve Polymarket'ten logosunu kaldırmalarını istedi

Spotify Kalshi ve Polymarket'ten logosunu kaldırmalarını istedi
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Spotify, şarkı sıralamalarında yapılan manipülasyonun tahmin piyasasını etkilediğini keşfettikten sonra Kalshi ve Polymarket'ten logosunu kaldırmalarını ve bu platformlarla ortaklığı bulunmadığını açıkça belirtmelerini istedi. Şirket, bir şarkıyı listelerinde yükselten 500 binden fazla yapay dinlenmeyi kaldırdı.

Kaldırılan yapay dinlenmeler, Malcolm Todd'un "Earrings" adlı şarkısını Spotify listelerinin en popülerlerinden biri hâline getirmişti. Ancak şişirilmiş bu rakamlar, haziranda ABD'de en çok dinlenen Spotify şarkısına bağlı bir Kalshi piyasasının sonuçlanmasında çoktan kullanılmıştı. Söz konusu piyasa 3 milyon dolarlık işlem hacmi çekmişti.

Todd, Spotify soruşturmasını tamamlamadan önce yayımlanan rakamlara göre kazananlardan biri ilan edildi. Şirket, sorunu tespit ettikten sonra her iki platformla da temasa geçti. Habere göre Kalshi konuyu incelerken Polymarket açıklama talebine hemen yanıt vermedi.

MANİPÜLASYON 30 KAT KAZANÇ FIRSATI YARATTI

Kalshi'de Todd'un haziranın en çok dinlenen şarkısına sahip olma ihtimali, şüpheli dinlenmeler başlamadan önce yüzde 3'ün altındaydı. Bu durum, o fiyattan alım yapan yatırımcıların yatırdıkları paranın yaklaşık 30 katını kazanma ihtimali anlamına geliyordu. Müzik listelerine bahis oynayan tanınmış yatırımcılardan Caleb Davies, şüpheli hareketi ilk fark eden isim olduktan sonra Kalshi'yi açıkça eleştirdi. Davies'e göre platform, sorunla yüzleşip yatırımcıları korumak yerine Polymarket'i işaret edip sorumluluktan kaçtı.

Yapay dinlenme, Spotify ve rakipleri için uzun süredir devam eden bir sorun ve genellikle sanatçı gelirlerini şişirmek için kullanılıyor. Tahmin piyasaları ise rakamlarla oynamak için yeni bir finansal gerekçe ekliyor. Spotify sözcüsü, tüm dinleme servislerinin sürekli değişen dinlenme manipülasyonuyla karşı karşıya olduğunu, şirketin manipüle edilmiş dinlenmeler için tespit ve önleme uygulamaları yürüttüğünü ve bunlara telif ödemediğini belirtti.

MANİPÜLASYON DAHA ÖNCE 2 PİYASADA GÖRÜLDÜ

Olay, tahmin piyasalarının bahisçilere üzerine oynadıkları olayları manipüle etme teşviki verdiği yönündeki endişeleri keskinleştiriyor. Daha önce bir ABD düşünce kuruluşu çalışanının, Polymarket'teki Rus toprak kazanımları bahsine dayanak olan Rusya-Ukrayna savaşının etkileşimli haritasını düzenlediği ortaya çıkmıştı.

Fransız yetkililer de bir kişinin Paris sıcaklıkları üzerine açılan bir piyasadan kazanç sağlamak için hava istasyonu verilerini değiştirip değiştirmediğini soruşturmuştu. Bu örnekler, tahmin piyasalarının dayandığı verilerin manipülasyona ne kadar açık olabileceğini gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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