Spot Bitcoin ETF'lerinde rüzgar tersine döndü

SoSoValue verilerine göre Salı günkü çıkışlara Fidelity'nin FBTC fonu 312,24 milyon dolarla öncülük etti. Grayscale'in GBTC fonundan 83,07 milyon dolar, Bitcoin Mini Trust ürününden ise 32,73 milyon dolar çıkış gerçekleşti. Ark & 21Shares ve VanEck fonları da gün içinde net çıkış bildirdi.

BLACKROCK AKINTIYA KARŞI KÜREK ÇEKTİ

Günün tek pozitif performansını gösteren BlackRock'ın IBIT fonu, 228,66 milyon dolarlık girişle çıkışların önemli bir bölümünü dengeledi. IBIT, 2026'nın ilk üç işlem gününde toplam 888 milyon dolarlık net giriş çekmeyi başardı.

Kronos Research Yatırım Direktörü Vincent Liu, çıkışların risk iştahındaki azalmadan ziyade portföy dengelemesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Liu, "Kurumlar pozisyonlarını yeniden ayarlıyor, pozisyonlardan tamamen çıkmıyor. Tek günlük ETF çıkışı, özellikle 2025 başındaki güçlü girişlerin ardından süregelen kurumsal tahsis trendini gölgeleyemez." dedi.

Liu ayrıca Bitcoin fiyatının büyük çıkışlara rağmen sabit kalmasının, piyasanın konsolidasyon aşamasında olduğuna işaret ettiğini vurguladı. Piyasa verilerine göre Bitcoin, haberin yazıldığı sırada son 24 saatte yüzde 1,18 düşüşle 91.521 dolardan işlem görüyordu.

LVRG Research Direktörü Nick Ruck da benzer görüşler paylaşarak çıkışların normal kar realizasyonu ve portföy dengelemesini yansıtan mütevazı bir geri çekilme olduğunu belirtti.

ALTCOİN ETF'LERİNE İLGİ ARTIYOR

Spot Ethereum (ETH) ETF'leri, Grayscale ve Fidelity fonlarından çıkış yaşanmasına karşın Salı günü 114,7 milyon dolarlık net giriş kaydetti. XRP ve Solana (SOL) ETF'leri de sırasıyla 19 milyon ve 9 milyon dolarlık girişler gördü.

BTSE'nin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Jeff Mei, "Yatırımcıların SOL ve XRP'ye yönelmesi mantıklı. Her iki varlık da önceki tüm zamanların en yüksek seviyelerine kıyasla BTC'den daha fazla yükseliş potansiyeli sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kronos Research'ten Liu ise SOL ve XRP ETF'lerine giren miktarların görece düşük olduğunu belirterek bu hareketlerin yapısal bir sermaye rotasyonundan ziyade erken pozisyonlandırma ayarlamaları olduğunu vurguladı.