Son 30 günün en ektif DeFi projeleri

Son 30 Günün En Aktif DeFi Projeleri

Santiment'in analizine göre, Ethereum tabanlı protokol Chainlink, son 30 gün içerisinde en yüksek geliştirme aktivitesini kaydetti. Protokolün geliştirme aktivite puanı, geçtiğimiz ay boyunca 547,5 seviyesinde seyretti. Ancak, Chainlink'in yerel token'ı LINK, bu süre zarfında yüzde 22'den fazla değer kaybederek 17,9 dolardan 13,9 dolara düştü.

Bitcoin tabanlı merkeziyetsiz finans hizmetleri ağı DeFiChain, ikinci en yüksek geliştirme aktivitesine sahip oldu. DeFiChain'in geliştirme aktivite puanı 265,3'e ulaştı. Ancak bu artış, projenin yerel token'ı DFI'ye yansımadı; DFI, yüzde 40'tan fazla değer kaybederek 0,0069 dolara düştü.

Üçüncü sırada ise Sui blockchain ağı üzerine inşa edilmiş tamamen on-chain bir merkezi limit emir defteri olan DeepBook (DEEP) yer aldı. DeepBook'un geliştirme aktivite puanı son ayda 254,17'ye düştü. Bununla birlikte, DEEP token, son 30 gün içinde neredeyse yarı yarıya değer kaybederek 0,077 dolardan işlem gördü.

Coinbase'in CBBTC Token'ı Listeye Girdi

İzin gerektirmeyen türev protokolü Synthetix, 195,13 puanla geliştirme aktivitesinde dördüncü sırada yer aldı. Ancak Ethereum tabanlı bu merkeziyetsiz zincirin yerel token'ı SNX, son 30 gün içinde yüzde 13,6 değer kaybetti ve yazının yazıldığı sırada 0,83 dolardan işlem görüyordu.

Coinbase Wrapped Bitcoin (CBBTC), 148,3 puan ile beşinci sırada yer aldı. Coinbase tarafından Eylül 2024'te Ethereum ağı üzerinde piyasaya sürülen bu token, platformda tutulan Bitcoin (BTC) ile birebir destekleniyor. Bu nedenle, token'ın değeri BTC ile aynı ve yazının yazıldığı sırada 83.849 dolar seviyesindeydi.

Ethereum likit staking protokolü Lido Finance ve merkeziyetsiz borçlanma protokolü Liquidity, dikkat çekici geliştirme faaliyetleri gösteren diğer projeler arasında yer aldı. Ayrıca, Liquidity'nin yerel token'ı LQTY ve stablecoin'i LUSD, bu artan geliştirme faaliyetlerinden etkilendi.

Son olarak, Injective ve Uniswap, geçtiğimiz 30 gün içerisinde geliştirme faaliyetleri açısından dokuzuncu ve onuncu sırada yer aldı.