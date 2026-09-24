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Solana'dan ödeme pazarına yeni hamle

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Solana'dan ödeme pazarına yeni hamle
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Solana Vakfı, ağın şirketler ve ödeme kuruluşları tarafından kullanımını artırmak için yönetim kadrosunu güçlendirdi. Binance ve Polygon Labs geçmişi bulunan iki yönetici, kurumsal ortaklıklar ve ödeme faaliyetlerinin başına getirildi.

Vakıf, 24 Eylül'deki açıklamasında Binance'in eski küresel pazarlama direktörü Rachel Conlan'ı strateji direktörlüğüne, Polygon Labs'in eski yöneticisi Jamal Raees'i ise ödemelerden sorumlu genel müdürlüğe atadığını duyurdu. İki isim, Blockchain ağı Solana'nın iş dünyasındaki kullanımını genişletmek için çalışacak.

Conlan, kurumsal ortaklıkların geliştirilmesinden ve Solana ekosisteminin büyüme stratejisinden sorumlu olacak. Binance'te üç yıl görev yapan Conlan, şirketlerin ağa yönelik ilgisini somut uygulamalara dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

SOLANA ÖDEMELERDE KULLANIMI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Ödeme tarafındaki çalışmalar, büyük ödeme şirketleriyle ilişkilerin geliştirilmesine ve Solana üzerinde hizmet kuran ekiplerin ihtiyaçlarına odaklanacak. Raees, küresel pazarlarda stablecoinlerin ve tokenleştirilmiş mevduatların kullanımını artırmayı amaçladığını bildirdi.

Yeni görev dağılımı, vakfın yıl içinde başlattığı kurumsal altyapı çalışmalarını izliyor. Mart ayında kullanıma sunulan Solana Developer Platform'da Modern Treasury ödeme altyapısı ortağı olarak yer almıştı. Mastercard ve Western Union da platformun ilk kullanıcıları arasında açıklanmıştı.

SOLANA VAKFI İŞLEM VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Solana Vakfı'nın açıkladığı verilere göre ağdaki stablecoin işlem hacmi, 2026 başından bu yana 5 trilyon doları geçti. Bu tutar, dönem boyunca gerçekleşen işlemlerin toplam hacmini gösteriyor.

Vakıf, Solana üzerindeki gerçek dünya varlıklarının değerinin 4,5 milyar doları, tokenleştirilmiş hisse arzının ise 620 milyon doları aştığını da bildirdi. Bu rakamlar, para transferlerinin yanı sıra finansal varlıkların da ağdaki kurumsal kullanım alanları arasında yer aldığını gösteriyor.

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