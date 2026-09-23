Haberler

Solana'da bekleme süresini kısaltacak hamle

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Solana'da bekleme süresini kısaltacak hamle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Blockchain ağı Solana, işlemlerin kesinleşmesini hızlandıracak Alpenglow güncellemesini daha geniş bir test ortamına taşımaya hazırlanıyor. Henüz ana ağda devreye girmeyen değişiklik, para transferleri ve ödemelerde bekleme süresini azaltmayı hedefliyor.

Alpenglow ile işlemlerin kesinleşme süresinin yaklaşık 13 saniyeden 150 milisaniyeye, yani saniyenin yaklaşık yedide birine indirilmesi amaçlanıyor. Ağın geliştirilmesinde görev alan Anza'nın güncel takviminde, bu değişiklik halka açık test ağında etkinleştirilmeyi bekleyen özellikler arasında yer alıyor.

Güncelleme, dört aydan uzun süredir kendisi için oluşturulan daha küçük bir ağda deneniyor. Solana'nın mevcut test ağına geçişle birlikte daha geniş bir doğrulayıcı ve altyapı grubunun yeni sisteme birlikte uyum sağlayıp sağlayamadığı incelenecek. Bu ortamda kullanılan tokenların parasal değeri bulunmuyor.

ÖDEMELERDE BEKLEME SÜRESİ AZALABİLİR

Bir işlemin ağda görünmesi, geri alınamayacak şekilde kesinleşmesiyle aynı anlama gelmiyor. Borsalar yatırılan parayı hesaba geçirmek, ağlar arasında varlık taşıyan köprüler ise karşı tarafta fonları serbest bırakmak için bu aşamayı bekliyor. Ödeme kabul eden işletmeler açısından da işlemin kesinleşmesi önem taşıyor.

Alpenglow, ağı çalıştıran doğrulayıcıların işlemler üzerinde uzlaşma biçimini değiştiriyor. Mevcut sistemde zincire kaydedilen ardışık oylar yerine, doğrulayıcıların birbirlerine doğrudan oy göndererek bir veya iki turda sonuca ulaşması planlanıyor.

Kullanıcıların cüzdanlarını ya da para gönderme yöntemlerini değiştirmesi gerekmeyecek. Uygulamaların işlemleri yürütme biçimi korunurken, ağın bu işlemleri kalıcı olarak kabul etme süresi kısalacak.

ANA AĞ İÇİN KESİN TARİH YOK

Testlere katılacak doğrulayıcıların Anza tarafından geliştirilen Agave yazılımının 4.3 sürümünü kullanması gerekiyor. Solana'da kullanılan alternatif doğrulayıcı yazılımları Firedancer ve Frankendancer henüz Alpenglow testini desteklemiyor. İlk geçiş bu nedenle Agave üzerinden yürütülecek.

Anza, 21 Eylül'de Agave 4.3 sürümünün ana ağdaki doğrulayıcılar tarafından genel kullanımını önerdi. Sürüm takviminde özelliklerin ana ağda etkinleştirilmesine başlanması için 28 Eylül geçici hedef olarak gösteriliyor.

Bu tarih, Alpenglow'un kullanıma açılacağı gün olarak belirlenmiş değil. Anza takvimdeki tarihlerin değişebileceğini belirtirken, Alpenglow'un ana ağa geçişi için henüz kesin tarih bulunmuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum

Mansur Yavaş'ın istifasına Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik yorum

Kurtlar Vadisi'nin “Kaşifoğlu”su adliyede! Sedat Savtak ifade vermeye geldi

Kurtlar Vadisi'nin “Kaşifoğlu”su adliyede! Sedat Savtak ifade vermeye geldi
Akıllı saatlerin 'uyku puanı' tartışma yarattı! Uzman: Uyku biliminde böyle bir şey yok

Akıllı saatin uyku puanı uydurma çıktı! Sahte skor şaşırttı
Beyaz bir çiftin siyahi bebeği dünyaya gelince olanlar oldu

Doğurduğu bebeği görünce şoke oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya Darende'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Malatya'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken can verdi
Olise ile Mia Khalifa birlikte mi? Tartışma yaratan fotoğraf

Neler oluyor orada? Fena yakalandılar

Telefonunu sıfırlayıp saldırıya gitmiş! Odasından çıkanlar pes dedirtti

Okulu kana bulayan 15 yaşındaki zanlının odasından neler çıktı neler
Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı

Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi

Adaletten kaçamadılar! Şimdi hesap zamanı
Güzellik merkezi kisvesiyle sahte senet tuzağı! 10 şüpheli yakalandı

Bu yöntemle ayaklarına kadar getirip tuzağa düşürdüler
Thomas Reis istedi, Trabzonspor harekete geçti! Dünya yıldızı geliyor

Trabzonspor'dan Boateng bombası!