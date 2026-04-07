Solana Vakfı ekosistem güvenliği için iki yeni program başlattı

Vakıf, her iki programı da pazartesi günü duyurdu. Açıklamada, güvenlik hizmetlerine kaynak ayırmayı uzun süredir sürdüren vakfın bu adımla taahhüdünü pekiştirdiği belirtildi.

SORUMLULUK PROTOKOLLERDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Asymmetric, bu çerçevede Solana projelerini kendi güvenlik metodolojisiyle bağımsız olarak değerlendirecek. Sonuçlar kullanıcı ve yatırımcılara açık yayınlanacak. TVL'si 10 milyon doları aşan ve değerlendirmeden başarıyla çıkan protokoller, vakfın finanse ettiği operasyonel güvenlik desteği ile aktif tehdit izleme hizmetine hak kazanacak. TVL'si 100 milyon doların üzerindeki projeler ise ek olarak akıllı sözleşme doğrulama araçlarından yararlanabilecek.

Solana Incident Response Network (SIRN), ekosistemi kapsayan güvenlik firmalarını ve araştırmacıları bir araya getiren üyelik tabanlı bir ağ. Kurucu katılımcılar arasında Asymmetric, OtterSec ve Neodyme yer alıyor. Her iki program da tüm Solana tabanlı projelere açık olmakla birlikte vakıf, SIRN'a erişimde TVL büyüklüğünün belirleyici kriter olacağını açıkladı.

Vakıf, kapsamlı destek paketini sunarken protokollerin bireysel sorumluluğunu taşıyamayacağını vurguladı. "Bu kaynaklar güvenliği desteklemek için sunulmaktadır, bireysel ekiplerin yerine getirmesi gereken sorumluluğun yerini tutması için değil." ifadesini kullandı.