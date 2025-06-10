Solana (SOL) Fiyatı Yükselecek mi Düşecek mi? Teknik Göstergeler Kararsız Sinyaller Veriyor

Teknik göstergeler, yükseliş sinyalleri verse de kararsız bir tablo çiziyor. RSI göstergesi 54,51 seviyesine kadar çıktı; ancak 60 eşiği geçilemedi. Bu durum, alıcıların piyasada tam hakimiyet kuramadığını gösteriyor. RSI'ın 50 üzerinde kalması temkinli bir iyimserlik yaratsa da 60'ın aşılmaması kısa vadeli yükseliş potansiyelini sınırlıyor.

Ichimoku Bulutu'nda belirsizlik devam ediyor. Fiyat, kırmızı ve kalın bulutun içine girmeyi başarsa da bulut hâlâ güçlü bir direnç alanı oluşturuyor. Tenkan-sen çizgisinin Kijun-sen'in üzerine çıkması olumlu bir teknik sinyal olarak değerlendirilse de fiyatın bulutun dışına taşmaması, net bir yükseliş trendinden henüz söz edilemeyeceğini gösteriyor.

Son dört günde yüzde 8'e yakın değer kazanan Solana, 150 doların üzerine tırmandı. Ancak EMA göstergeleri hâlâ negatif bölgede; kısa vadeli ortalamalar uzun vadeli olanların altında seyrediyor. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi hâlinde ilk hedef 163,76 dolar seviyesi olacak. Bu direncin aşılması durumunda sırasıyla 169,20 ve 179,50 dolara kadar yükseliş mümkün olabilir. Böyle bir senaryo, mevcut seviyelere göre yüzde 16,7 oranında değer artışı anlamına geliyor.

Ancak 150,65 doların altına inilmesi hâlinde, satış baskısı yeniden artabilir ve fiyat 141,53 dolara kadar gerileyebilir. Yatırımcıların kısa vadeli direnç ve destek seviyelerini dikkatle takip etmesi öneriliyor.