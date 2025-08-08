Solana memecoin platformu Pump.fun likidite krizine vakıf çözümü üretti

Kripto para dünyasında launchpad platformları arasındaki rekabet kızışırken, Pump.fun yenilikçi bir yaklaşımla öne çıkmaya çalışıyor. Glass Full Foundation'ın kurulması, platformun sadece token lansmanı yapmakla kalmayıp, mevcut projelerin uzun vadeli başarısına da odaklandığını gösteriyor.

Pump.fun Glass Full Foundation ile Memecoin Destekleme Modeline Geçiyor

Pump.fun X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre Glass Full Foundation (GFF) ekosistem tokenlarına önemli likidite sağlayacak. Vakıf, "en sadık kültleri" destekleme misyonuyla faaliyet gösterecek.

Kripto dünyasında vakıf kavramı genellikle bir projenin gelişimini denetlemek ve yönlendirmek için kurulan yasal varlıklara atıfta bulunur. GFF'nin zaten başladığı ilk proje destekleriyle birlikte daha fazla sermaye dağıtma planları bulunuyor.

Platform, vakfın Solana Blockchain ağını büyütme misyonunu destekleyeceğini belirtti. Ancak duyuru, vakfın sermayesinin kaynağını veya hangi projelerin likidite alacağına dair kriterleri açıklamadı.

Geçen ay Pump.fun, ilk dijital para arzının parçası olarak yerel tokenı PUMP'ı piyasaya sürdü ve sadece 12 dakikada 600 milyon dolar topladı. Takip eden sonraki hafta zincir üstü analistlere göre platform milyonlarca bir token geri alımı başlattı.

Platform son zamanlarda Raydium ile entegre olan ve Bonk memecoin topluluğu tarafından desteklenen LetsBonk.fun adlı rakip launchpad'den daha güçlü rekabetle karşı karşıya kaldı.

Pump.fun'ın platform geliri memecoin çılgınlığı sırasındaki zirvesinden bu yana önemli düşüş yaşadı. Günlük gelir ocak ayında 7 milyon doların üzerinden bu ayın başlarında yaklaşık 200 bin dolarlık düşük seviyelere geriledi.