Solana hazine şirketi Upexi'nin zararı 109 milyon dolara çıktı

Şirket bilanço açıklamasında net zararın ağırlıklı olarak 92,3 milyon dolarlık gerçekleşmemiş dijital varlık kaybından oluştuğunu belirtti. Bu kayıp çeyrek sonu itibarıyla yapılan rayiç değer düzeltmelerini yansıtıyor ve nakit çıkışı içermiyor.

UPEXI 2,36 MİLYON SOL TUTUYOR

Upexi mart sonu itibarıyla 184,9 milyon dolar rayiç değerle 2,36 milyon SOL tutuyordu. Staking geliri çeyrekte 3,5 milyon dolara ulaştı. Şirket ayrıca 265.500 kilitli SOL token karşılığında 36 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracını tamamladı.

Şirket CEO'su Allan Marshall çeyrekte hazinedeki SOL miktarını yüzde 9 artırdıklarını ve açık piyasada yaklaşık 2,5 milyon Upexi hissesi geri satın aldıklarını belirtti. Marshall, "Bu adımların tamamı hisse başına Solana oranımızı yükseltti." dedi.

HİSSELER YÜZDE 8 GERİLEDİ

Toplam gelir bir önceki yılın aynı dönemindeki 3,2 milyon dolardan 4,6 milyon dolara yükseldi. Hisse başına zarar 1,67 dolar olarak gerçekleşti. Upexi hisseleri salı günü yüzde 8,2 düşerek 1,35 dolardan kapandı. Hisse son bir ayda yüzde 22,7 yükselmesine rağmen son altı ayda yüzde 60 değer kaybetmiş bulunuyor. Solana ise yılbaşındaki 124 dolar civarından mart sonunda 82 dolara gerilemişti.