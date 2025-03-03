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Solana fiyat tahmini: SOL neden yükseldi?

Solana fiyat tahmini: SOL neden yükseldi?
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Son bir aydır düşüş trendinde olan Solana, yatırımcı güvenini sarsmıştı. Ancak yüzde 24'lük ani yükseliş, kötü günlerin geride kalabileceğine işaret ediyor. SOL şu anda 161 dolardan işlem görüyor ve toparlanma sinyalleri veriyor. Peki, Solana (SOL) fiyatı neden yükseldi? İşte son gelişmeler...

Solana (SOL) fiyat tahmini

Kısa Vadeli Yatırımcı Net Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar (STH NUPL) metriği, yatırımcıların kâra geçtiğini gösteriyor. Bu kritik bir eşik, çünkü yatırımcılar daha fazla kazanç bekleyerek satış yapmaktan kaçınabilir. Kârların artmaya devam etmesi, satış baskısını azaltarak piyasadaki istikrarı güçlendirebilir.

NUPL seviyesinin aşılması, SOL sahipleri arasında güvenin geri gelmesini sağlayabilir. Tarihsel olarak bu metrikteki olumlu değişimler, altcoin piyasasında yükselişleri tetiklemiştir. Yatırımcıların satış yapmaya direnmesi, Solana'nın yükseliş trendini sürdürebileceği anlamına gelir.

Solana'nın genel piyasa momentumu güçlü kalmaya devam ediyor. Chaikin Para Akışı (CMF) göstergesindeki artış, güçlü alım baskısına işaret ediyor ve son günlerde piyasalara daha fazla sermaye girişinin olduğunu gösteriyor.

Özellikle bu girişler, Solana'nın ABD Kripto Stratejik Rezervi'ne dahil edilmesinden önce başlamıştı. Bu da hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların uzun vadeli potansiyel gördüğünü gösteriyor. Sürekli girişler, Solana'nın yükseliş trendini korumasına yardımcı olabilir ve yakın dönemdeki düşüş eğilimini tersine çevirebilir.

Solana, pazartesi günü yüzde 24 değer kazandıktan sonra bir miktar geri çekildi ve şu anda 161 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviyede tutunması kritik öneme sahip. Buradan yukarı yönlü bir hareket, SOL'ü 183 dolara taşıyabilir ve bu seviye bir sonraki direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Eğer 183 dolar seviyesi destek olarak kazanılırsa, 200 dolara doğru bir hareketin önü açılabilir. Bu seviye, psikolojik bir eşik olarak görülüyor ve aşılması halinde Solana'nın toparlanması kesinleşebilir. 200 doların üzerindeki güçlü bir kırılma, alıcı ilgisini artırarak yükseliş momentumunu güçlendirebilir.

Ancak, 183 doların aşılamaması satış baskısını yeniden artırabilir. 161 doların altına düşüş ise olumlu görünümü bozabilir ve Solana'yı 150 dolar hatta 138 dolara kadar geriletebilir.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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