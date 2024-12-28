Solana ekosisteminin öncüsü Jupiter token dağıtımına hazırlanıyor

Solana üzerindeki en büyük merkeziyetsiz borsa toplayıcısı Jupiter, ocak ayında gerçekleştireceği "Jupuary" etkinliği kapsamında 580 milyon dolar değerinde token dağıtımı yapacak. Platform, minimum 800 dolarlık işlem hacmine sahip kullanıcılara 50 token vermeyi hedefliyor. Dağıtımdan toplam 2,3 milyon cüzdan faydalanabilecek.

Solana Üzerindeki En Büyük Token Dağıtımı

Jupiter, son 24 saatte 2,3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bu başarı, platformun Solana ekosistemindeki konumunu güçlendirdi. Proje ekibi, token dağıtımı için özel kriterler belirliyor.

Topluluk tarafından Ağustos 2024'te onaylanan karara göre, 3 milyardan fazla token yakılacak. Bu hamle, token değerinin korunması açısından kritik önem taşıyor. Platform, kullanıcılar ve yatırımcılar ile topluluk destekçileri olmak üzere iki ana gruba odaklanıyor.

Platform, yıllık 29.000 dolar işlem hacmine sahip kullanıcılara 250 token verecek. Geçen yıl Kasım 2023'te minimum 1.000 dolarlık işlem hacmi şartıyla gerçekleşen ilk airdrop'ta 1 milyar JUP token dağıtılmıştı.

Ekim 2021'de kurulan Jupiter, Solana üzerindeki çeşitli merkeziyetsiz borsalardan likidite toplayarak kullanıcılara en uygun token takası oranlarını sağlıyor. Platform aynı zamanda sürekli işlem ürünüyle de hizmet veriyor.