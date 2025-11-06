Haberler

Solana Company 100 milyon dolarlık hisse geri alımı yapacak

Güncelleme:
Nasdaq'ta işlem gören kripto hazine şirketi Solana Company, 100 milyon dolara kadar hisse geri alım programı başlattı. Açık uçlu program, şirketin hisse başına SOL birikimini artırmayı hedefliyor.

Dijital varlık hazinesi şirketleri arasında hisse geri alımlarının giderek yaygınlaştığı gözlemleniyor. Bu strateji, şirketlerin net varlık değeri iskontoları ile hisse fiyatları arasındaki farkı daraltmayı amaçlıyor.

Hisse Başına SOL Birikimi Hedefleniyor

Solana Company Yönetim Kurulu Başkanı Joseph Chee, geri alım programının ardındaki mantığı açıkladı. Chee, sermayenin en iyi beklenen getirisinin bazen şirketin kendi hisselerini satın almak olabileceğini belirterek hisse başına SOL birikimini maksimize etme hedefini vurguladı.

Piyasa düzeltme döneminde stratejik odaklarının değişmeden kaldığını ifade eden Chee, hissedarlara değer ve şeffaflık sunma taahhütlerini yineledi.

Eski adı Helius Medical Technologies olan şirket, geçen hafta yaklaşık 100 bin SOL token satın aldığını açıklamıştı. O dönemdeki piyasa değeri 20 milyon dolar olan bu alım sonrasında şirketin toplam Solana varlığı 2,3 milyon tokenı aştı.

Burak KÖSE
