SharpLink tek haftada 740 bin ETH satın aldı

SharpLink Gaming son alımıyla Ethereum hazinesini 740.760 ETH'ye çıkararak 3,2 milyar dolarlık portföy oluşturdu. Nasdaq şirketi bir haftada hem 667 milyon dolarlık ETH aldı hem 537 milyon dolar topladı. Joe Lubin liderliğindeki şirket ETH arzının yüzde 5'ini hedefliyor. Bu stratejiyle BitMine'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Oyun şirketi SharpLink, haziran ayından itibaren sürdürdüğü agresif Ethereum biriktirme stratejisi ile sektörde dikkat çekiyor. Ethereum kurucu ortağı Joe Lubin'in yönetim kurulu başkanlığındaki şirket, geleneksel iş modelinden kripto para stratejisine geçiş yaparak kurumsal kripto adaptasyonuna örnek teşkil ediyor.

SharpLink ETH Stratejisiyle Sektörde İkinci Sıraya Yerleşti

SharpLink Gaming'in son açıklamasına göre, 143.593 ETH daha satın alarak toplam varlığını 740.760 ETH'ye çıkardı. Bu satın alma işlemi için ETH başına ortalama 4.648 dolar ödeme yapılarak toplam 667,4 milyon dolar yatırım gerçekleştirildi.

SharpLink portföy hacminde BitMine Immersion Tech'in ardından ikinci sırada yer alıyor. ETH hazine şirketlerinin toplam varlığı yaklaşık 10,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Şirketin açıkladığı finansal sonuçlara göre SharpLink 17 Ağustos'ta sona eren haftada 537 milyon dolar topladı. Şirketin elinde henüz kullanılmamış 84 milyon dolar nakit bulunuyor.

Joe Lubin geçen hafta yaptığı açıklamada, "Ethereum merkeziyetsiz ekonominin güven katmanıdır ve SharpLink'in agresif ETH yaklaşımı, stake etmesi ve stratejik yönetimi onu piyasadaki diğer halka açık şirketlerden ayırıyor." dedi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
