SharpLink Ethereum yatırımlarını artırıyor

Kripto piyasalarındaki durgunluk döneminde büyük kurumsal hamlelerini izlemek, gelecekteki trend değişimlerine dair ipuçları verebiliyor. SharpLink Gaming'in son satın alma operasyonu, Ethereum'un 4.300 dolar seviyelerine gerilediği dönemde gerçekleşti. Şirketin staking ödülleriyle birlikte büyüyen hazinesi, ayı piyasasında birikim stratejisinin pratik örneğini sunuyor.

SharpLink 837.000 ETH ile Hazine Stratejisini Güçlendirdi

ABD merkezli SharpLink Gaming (SBET), geçen hafta ortalama yaklaşık 4.531 dolar fiyatla 39.008 ETH satın aldığını açıkladı. Bu satın alım ile şirketin toplam varlıkları yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde 837.230 ETH'ye ulaştı.

Satın alma büyük ölçüde şirketin 31 Ağustos'ta sona eren hafta için piyasada hisse senedi programından elde ettiği 46,6 milyon dolar net gelirle finanse edildi. Ortalama satın alma fiyatı şirketin geçen hafta ETH satın almak için yaklaşık 177 milyon dolar harcadığını gösteriyor.

SharpLink, 2 Haziran'da Ethereum bazlı hazine stratejisini başlattığından bu yana kümülatif staking ödüllerinin 2.318 ETH'ye ulaştığını belirtti. Ayrıca henüz kullanılmayan 71,6 milyon doları aşan nakit bulunduğunu bildirdi.

Şirket dahili "ETH konsantrasyonunun" Haziran başından bu yana yaklaşık yüzde 97 artarak 3,94'e yükseldiğini söyledi. Bu metrik nakit-dönüştürülmüş bazda ETH maruziyetinin nakit para oranını takip ediyor. Mevcut seviyelerde, tüm kullanılabilir nakit ETH'ye çevrilirse her bir dolar nakit için yaklaşık dört dolar ETH olacağını ima ediyor.

Ethereum'un kurucu ortağı ve Consensys'in kurucusu Joseph Lubin, Consensys ve diğer yatırımcıların öncülük ettiği 425 milyon dolarlık özel yatırım turunun ardından Mayıs 2025'te SharpLink'in Başkanı olarak atandı.

Son ekleme SharpLink'i en büyük halka açık kurumsal Ethereum hazineleri arasında tutuyor ve bu yaz yaşanan daha geniş bilanço trendinin parçası. ETH odaklı dijital varlık hazineleri ağustos başında yaklaşık 4 milyar dolardan ay sonuna kadar 12 milyar doları aşacak şekilde genişledi.