Sharplink CEO'su Ethereum'un Bitcoin'den daha iyi hazine tokeni olduğunu savundu

Ethereum hazine şirketi Sharplink'in CEO'su Joseph Chalom sektörün Strategy ve Michael Saylor'ın inşa ettiği modelden farklılaştığını söyledi. Chalom bu şirketlerin karmaşık finansman yapıları yerine staking geliri ve daha yalın bilançolara odaklandığını belirtti.

Chalom geçen hafta Miami'deki Consensus konferansında verdiği röportajda son piyasa düşüşünde yalnızca bir avuç Ethereum hazine şirketinin ayakta kaldığını ve Sharplink ile Tom Lee başkanlığındaki Bitmine'ın "kaçış hızına" ulaşan iki firma olduğunu savundu.

STAKİNG GETİRİSİ EN BÜYÜK FARK OLARAK ÖNE ÇIKTI

Chalom, "Ethereum'un Bitcoin'den daha iyi bir hazine tokeni olduğuna inanıyoruz." dedi. Staking getirisi Bitcoin hazine modeliyle karşılaştırıldığında en büyük fark olarak öne çıkıyor. Ethereum hazine şirketleri varlıklarından doğrudan getiri elde edebilirken Strategy modeli kaldıraç ve giderek karmaşıklaşan finansman yapılarına dayanıyor.

Firma halihazırda yaklaşık 1,96 milyar dolar değerinde 868.699 Ethereum tutuyor. Şirket Bitmine'ın 5.180.131 ETH'lik pozisyonunun ardından en büyük ikinci halka açık Ethereum hazinesi konumunda bulunuyor.

TOKENİZASYON ETHEREUM'UN UZUN VADELİ ROLÜNÜ GÜÇLENDİREBİLİR

CEO röportaj boyunca stablecoinler ve tokenizasyon konularına defalarca kez döndü. BlackRock CEO'su Larry Fink'in yılın başında Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Ethereum'u "tokenizasyonun gişe yolu" olarak tanımladığını hatırlattı.

Chalom tokenizasyonu geleneksel finansa taşıyan gelişmeleri sıraladı. New York Borsası ve Nasdaq'ın 7/24 işlem planları, Depository Trust & Clearing Corporation'ın tokenize teminat çalışmaları ve Bullish'in Equiniti'yi satın alması bunlar arasında yer aldı. Chalom Equiniti satın almasını halka açık hisse senetlerinin beklenenden hızlı zincir üstüne taşınabileceğinin "devasa yükseliş sinyali" olarak nitelendirdi.

Öte yandan birçok Ethereum hazine şirketinin hisseleri 2025 yaz zirvelerinden belirgin biçimde gerilemiş durumda. Piyasa değerinin net varlık değerine oranları keskin biçimde daraldı. Chalom bazı firmaların tercihli hisse veya dönüştürülebilir borç ihracını çok erken yaparak zorlandığını söyledi. Sharplink'in ise öz sermaye artırımları ve staking gelirine odaklanarak bilançoyu görece yalın tutmaya çalıştığını ekledi. Buna rağmen Sharplink hisseleri de 2025 zirvelerinin yüzde 91 altında işlem görmeye devam ediyor.

Chalom, "Bitcoin ve Ethereum'un son bir buçuk yıldır riskli varlık gibi işlem görmesi hayal kırıklığı yarattı." dedi. Ancak stablecoinler, tokenize varlıklar, DeFi ve yapay zeka uygulamalarının Ethereum üzerinde genişlemesiyle Ethereum'un zamanla Bitcoin'den ayrışmasını beklediğini belirtti.

Serkan KÖSE
