Haberler

Securitize halka arz öncesi kadrosunu güçlendirdi

Securitize halka arz öncesi kadrosunu güçlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gerçek dünya varlıklarını tokenleştiren Securitize, halka arz süreci öncesinde PayPal'ın eski yöneticisi Jerome Roche'u baş hukuk müşaviri olarak atadı. Şirket, SPAC birleşmesiyle Nasdaq borsasına girmeyi hedefliyor.

Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu alanında lider konumda bulunan Securitize, halka açılma hazırlıkları kapsamında üst yönetim kadrosunu güçlendirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre PayPal'ın eski Dijital Varlıklar Hukuk Başkanı Jerome Roche, şirketin yeni baş hukuk müşaviri olarak göreve başladı.

SPAC ile Nasdaq Yolculuğu Başlıyor

Securitize kurucu ortağı ve CEO'su Carlos Domingo, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada Roche'un finansal kurumlar ve stablecoin projelerindeki deneyimine dikkat çekti. Domingo, "Halka açık bir şirket olmaya hazırlanırken Jerome, Securitize'ın hedeflerine uygun liderlik ve uzmanlığı bünyemize katıyor." dedi.

Şirket, geçtiğimiz ekim ayında Circle ve Gemini gibi kripto odaklı firmaların izinden giderek halka açılmak istediğini duyurmuştu. Securitize, geleneksel halka arz yerine Cantor Fitzgerald iştiraki sponsorluğundaki bir "Birleşme Amaçlı Ortaklık" (SPAC) aracılığıyla Nasdaq borsasında listelenmeyi planlıyor. Söz konusu birleşme, şirketi 1,25 milyar dolarlık yatırım öncesi öz sermaye değerlemesine ulaştırıyor. Birleşme sonrası "Securitize Corp." adını alacak şirket, "SECZ" koduyla işlem görecek ve kendi öz sermayesini de tokenleştirecek.

Yeni Baş Hukuk Müşaviri Jerome Roche ise mevcut dönemi finansal piyasaların evriminde en önemli anlardan biri olarak nitelendirdi. Roche, "Modern kayıt teknolojisi, mülkiyeti kaydetme ve işlemleri gerçekleştirme konusunda bize ilk kez miras aldığımız parçalı sistemlerden çok daha iyi bir yetenek sunuyor." değerlendirmesinde bulundu. Roche'un LinkedIn profiline göre, PayPal'da geçirdiği yaklaşık üç buçuk yıl boyunca şirketin kripto alanındaki atılımlarını denetlediği görülüyor.

2017 yılında kurulan Securitize, tokenizasyon sektörüne girmek isteyen geleneksel finans kurumları için öncelikli adres hâline geldi. Şirket, BlackRock'ın 1 milyar dolar sınırını aşan ilk kurumsal düzeydeki zincir üstü hazine ürünü olan BUIDL fonunu ihraç etmesiyle biliniyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
title