Securitize halka arz öncesi kadrosunu güçlendirdi

Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu alanında lider konumda bulunan Securitize, halka açılma hazırlıkları kapsamında üst yönetim kadrosunu güçlendirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre PayPal'ın eski Dijital Varlıklar Hukuk Başkanı Jerome Roche, şirketin yeni baş hukuk müşaviri olarak göreve başladı.

SPAC ile Nasdaq Yolculuğu Başlıyor

Securitize kurucu ortağı ve CEO'su Carlos Domingo, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada Roche'un finansal kurumlar ve stablecoin projelerindeki deneyimine dikkat çekti. Domingo, "Halka açık bir şirket olmaya hazırlanırken Jerome, Securitize'ın hedeflerine uygun liderlik ve uzmanlığı bünyemize katıyor." dedi.

Şirket, geçtiğimiz ekim ayında Circle ve Gemini gibi kripto odaklı firmaların izinden giderek halka açılmak istediğini duyurmuştu. Securitize, geleneksel halka arz yerine Cantor Fitzgerald iştiraki sponsorluğundaki bir "Birleşme Amaçlı Ortaklık" (SPAC) aracılığıyla Nasdaq borsasında listelenmeyi planlıyor. Söz konusu birleşme, şirketi 1,25 milyar dolarlık yatırım öncesi öz sermaye değerlemesine ulaştırıyor. Birleşme sonrası "Securitize Corp." adını alacak şirket, "SECZ" koduyla işlem görecek ve kendi öz sermayesini de tokenleştirecek.

Yeni Baş Hukuk Müşaviri Jerome Roche ise mevcut dönemi finansal piyasaların evriminde en önemli anlardan biri olarak nitelendirdi. Roche, "Modern kayıt teknolojisi, mülkiyeti kaydetme ve işlemleri gerçekleştirme konusunda bize ilk kez miras aldığımız parçalı sistemlerden çok daha iyi bir yetenek sunuyor." değerlendirmesinde bulundu. Roche'un LinkedIn profiline göre, PayPal'da geçirdiği yaklaşık üç buçuk yıl boyunca şirketin kripto alanındaki atılımlarını denetlediği görülüyor.

2017 yılında kurulan Securitize, tokenizasyon sektörüne girmek isteyen geleneksel finans kurumları için öncelikli adres hâline geldi. Şirket, BlackRock'ın 1 milyar dolar sınırını aşan ilk kurumsal düzeydeki zincir üstü hazine ürünü olan BUIDL fonunu ihraç etmesiyle biliniyor.