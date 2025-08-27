SEC üç farklı TRUMP memecoin ETF başvurusunu değerlendiriyor

SEC üç farklı TRUMP memecoin ETF başvurusunu değerlendiriyor
Canary Capital Group, ABD Başkanı Trump'ın memecoinini yansıtan ETF'si için ABD SEC'e başvuruda bulundu. Tuttle ve Osprey-Rex ortaklığı da benzer başvuruları gerçekleştirdi. SEC'in memecoinleri menkul kıymet saymadığını açıklamasının ardından Başkanının memecoini TRUMP ETF yarışı hızlandı. Geleneksel yatırımcılar aracılık hesapları üzerinden erişim sağlayabilecek.

Kripto ETF piyasasında yeni bir trend beliriyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) şubat ayında memecoinlerin menkul kıymet olmadığını açıklamasının ardından, yatırım firmaları Trump memecoinini yansıtan fonlar için harekete geçti. Bu gelişme, düzenleyici ortamın kripto varlıklar lehine değiştiğinin en net işaretlerinden biri olarak yorumlanıyor.

Kripto ETF Sektöründe Memecoin Dönemi Başlıyor

Canary Capital Group LLC, SEC'e sunduğu kayıt beyanında Canary Trump Coin ETF'sini önerdi. Dosyada yer alan açıklamada "Fon yatırımcılara TRUMP için piyasaya geleneksel bir aracılık hesabı aracılığıyla TRUMP'ı doğrudan edinme ve elde tutmayla ilgili potansiyel giriş engellerini veya riskleri almadan erişim fırsatı sağlıyor." ifadelerine yer verdi.

Tuttle firması ve Osprey Funds ile Rex Shares arasındaki ortaklık da memecoini yansıtan ETF'ler için başvuruda bulundu. Trump ve eşi, First Lady Melania Trump, ocak ayında Yemin Töreni Günü'nden kısa süre sonra her biri memecoin çıkardı. Memecoinler, çıkar çatışması endişeleri nedeniyle Demokrat milletvekilleri tarafından eleştirildi.

Canary'nin başvurusu, kurumun SOL'dan DOGE'ye kadar çeşitli kripto varlıkları kapsayan, daha dostane bir düzenleyici ortamda onlarca kripto ETF önerisini değerlendirdiği bir zamanda geliyor. Son zamanlarda, SEC'in çoğu proof-of-stake özelliğinin kendi yetki alanına girmediğini öne sürmesinin ardından firmalar staking içeren ETF'ler öneriyorlar.

Ayrıca ajans daha sonra belirli likit staking faaliyetlerinin menkul kıymet içermediğini açıklığa kavuşturdu. Özellikle SEC ayrıca şubat ayında memecoinlerin menkul kıymet olmadığını söyledi.

Bu gelişmeler, kripto ETF sektöründe memecoin kategorisinin doğuşunu işaret ediyor. Başkanlık temalı memecoinler artık geleneksel yatırım araçları haline dönüşüyor.

Serkan KÖSE
