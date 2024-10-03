SEC Ripple davasını temyize taşıdı: Kripto dünyası tedirgin

ABD'nin finansal düzenleyici kurumu SEC, Ripple Labs hakkında devam eden hukuk mücadelesinde yeni bir adım attı. SEC, Ripple'ın XRP satışlarını kayıtsız menkul kıymet olarak değerlendirerek temyiz başvurusunda bulundu. Bu hamle, kripto para piyasalarını ve yatırımcıları yakından ilgilendiren bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Ripple ve SEC Arasındaki Hukuk Savaşı Sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple Labs ile süregelen hukuki mücadelesinde yeni bir adım attı. 2 Ekim 2024 tarihinde SEC, New York Güney Bölgesi Mahkemesi'nin Ripple lehine vermiş olduğu kararını temyize götürdü.

Hatırlanacağı üzere, SEC Aralık 2020'de Ripple'a karşı dava açmıştı. SEC iddiasına göre şirket XRP adlı dijital varlığı kayıtsız bir menkul kıymet olarak piyasaya sürmüş ve bu yolla 1,3 milyar dolar kazanç elde etmişti. Ripple ise bu iddiaları reddederek, XRP'nin bir kripto para birimi olduğunu savunmuştu.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında mahkeme, Ripple lehine önemli bir karar vermişti. Bu karara göre, XRP'nin borsalarda perakende yatırımcılara dijital varlık olarak satılmasına izin verilmişti. Ancak mahkeme, kurumsal satışların menkul kıymet kapsamına girebileceğini de belirtmişti.

7 Ağustos 2024'te alınan nihai karara itiraz eden SEC, şimdi de temyiz yoluna başvurdu. Bu hamle, davanın yeniden değerlendirilmesine yol açacak ve sektördeki belirsizlikleri artıracak gibi görünüyor.

SEC'in bu hamlesi, XRP'nin yasal statüsü hakkındaki tartışmaların devam edeceğini gösteriyor. SEC'in kararı temyize götürmesi aynı zamanda, bu gelişmenin kripto para düzenlemeleri üzerindeki etkilerinin süreceği de gösteriyor.