SEC önemli altcoin soruşturmasını durdurdu

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Web3 oyun platformu Immutable hakkındaki soruşturmayı sonlandırarak yaptırım davası açmayacağını duyurdu. Bu karar, Trump yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte SEC'in kripto para endüstrisine yönelik yaklaşımında yaşanan köklü değişimin son örneği olarak dikkat çekiyor. Immutable yönetimi, gelişmeyi kripto sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirirken, firmanın 3,1 milyar oyuncuya dijital sahiplik getirme hedeflerini hızlandıracaklarını belirtti.

Immutable'ın SEC Soruşturması Sonlandı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Web3 oyun platformu Immutable hakkındaki soruşturmayı durdurmaya ve herhangi bir yaptırım davası açmamaya karar verdi. Şirketin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, SEC'in bu kararı kripto para endüstrisi için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Avustralya merkezli Immutable, geçtiğimiz Kasım ayında SEC'ten bir Wells bildirimi aldığını duyurmuştu. Bu bildirim, düzenleyici kurumun şirkete karşı yaptırım davası açma niyetinde olduğunu gösteren resmi bir uyarı niteliği taşıyordu. O dönemde yapılan açıklamalarda soruşturmanın, firmanın 2021 yılında gerçekleştirdiği IMX token listesi ve özel satışıyla ilgili olduğu belirtilmişti.

Immutable'ın kurucu ortağı ve başkanı Robbie Ferguson konuyla ilgili, "SEC'in soruşturmasını sonuçlandırmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Ferguson, "Bu gelişme, kripto para sektörü için önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Düzenleyici netliğin sağlandığı bir geleceğe doğru ilerlerken, endüstri ve oyun dünyası için yeni bir dönem başlıyor." dedi.

Ferguson ayrıca, ABD hükümetinden gelen düzenleyici netlikten heyecan duyduklarını belirterek, "Net bir düzenleyici çerçeveyle, dünyadaki 3,1 milyar oyuncuya dijital sahiplik getirme hedeflerimizi hızlandırmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

SEC yaptığı duyuruda "Olası bir soruşturmanın varlığı ya da yokluğu hakkında yorum yapmıyoruz." yanıtını vererek konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

SEC'in Immutable soruşturmasını kapatma kararı, kurumun eski Başkanı Gary Gensler dönemindeki "yaptırım yoluyla düzenleme" yaklaşımından tam bir geri çekilişin parçası olarak değerlendiriliyor. Başkan Vekili Mark Uyeda liderliğindeki SEC, kripto dostu Komisyon Üyesi Hester Peirce öncülüğünde bir Kripto Görev Gücü kurarak ve sektör temsilcileriyle yuvarlak masa toplantıları düzenleyerek, kripto düzenleme stratejisinde kapsamlı bir revizyon sinyali verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana geçen üç aydan kısa sürede, kripto endüstrisi için düzenleyici ortamda köklü değişimler yaşandı. Bu süreçte SEC, Gemini, Robinhood, OpenSea, Yuga Labs ve şimdi de Immutable gibi şirketlere yönelik soruşturmaların tamamını herhangi bir yaptırım uygulamadan sonlandırdı. Kurumun Kraken, Coinbase, ConsenSys, Ripple ve Cumberland DRW gibi kripto şirketlerine karşı açtığı davalar da düşürüldü. Bununla birlikte, Tron ve Binance'e karşı açılan davalar da durduruldu.