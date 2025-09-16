SEC kriptoda yaptırımdan önce uyarı sözü verdi

ABD'nin piyasa düzenleyicisi, kriptoya yaklaşımını yumuşatıyor. SEC Başkanı Paul Atkins, kripto işletmelerinin artık olası "teknik ihlal"ler için önceden bilgilendirileceğini, yaptırımın ise uyum fırsatından sonra gündeme gelebileceğini belirtti. Atkins'in mesajı, kurumun yıllardır eleştirilen "önce yaptırım" çizgisinden uzaklaştığına işaret ediyor.

SEC Başkanı Atkins'ten Kripto Sektörüne Yeni Yaklaşım Sinyali

SEC Başkanı Paul Atkins, yaptığı bir açıklamada, kurumun önceki agresif yaptırım politikasından uzaklaştığını ifade etti. Atkins, ABD merkezli kripto para işletmelerinin artık teknik ihlaller durumunda herhangi bir yaptırım eyleminden önce ön bildirim alacağını söyledi. Atkins, "Kapılarını aniden çalıp teknik bir ihlal nedeniyle ceza uygulayamazsınız." diyerek yeni sürecin altı aya kadar bir hazırlık süresi tanıyabileceğini ekledi.

Bu açıklamalar, kurumun eski başkanı Gary Gensler'in sıklıkla eleştirilen "yaptırım yoluyla düzenleme" politikasından keskin bir kopuşu işaret ediyor. Gensler liderliğindeki SEC, 2020'de Ripple Labs, 2022'de Terraform Labs ve 2023'te Binance, Coinbase ve Kraken gibi sektörün en büyük şirketlerine davalar açmıştı. Bu davalar, sektörün milyarlarca dolarlık yasal masrafa katlanmasına neden olmuştu.

Atkins, Gensler dönemindeki yaptırım kararlarının "emsallere dayanmadığı" ve "öngörülebilirlikten uzak olduğu" gerekçesiyle eleştirildiğini belirtti. Önceki yönetimin "önce ateş edip sonra soru sorduğunu" söyleyen Atkins, düzenleyici sürecin daha şeffaf olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çoğu kripto paranın menkul kıymetler yasası kapsamına girmediğini ifade ederek selefinin görüşlerinden ayrıldı.

Yeni dönemde sektörle daha yakın çalışmak amacıyla bir Kripto Görev Gücü oluşturan SEC, Gensler döneminde başlatılan bazı soruşturmaları da düşürme kararı aldı. Bu adımlar, kurumun kripto ekosistemiyle daha yapıcı bir ilişki kurma niyetini ortaya koyuyor.