SEC komiseri Uyeda, kriptoda gereksiz kuralları eleştirdi

Uyeda, Varlık Yönetimi Türev Ürünler Forumu'nda yaptığı konuşmada, tokenizasyonun artık teorik bir kavram olmaktan çıkarak erken aşama uygulamalara geçtiğini belirtti. Piyasa katılımcılarının geleneksel menkul kıymetlerin zincir üzerinde nasıl ihraç edilip saklanabileceğini ve transfer edilebileceğini test etmeye başladığını ifade eden Uyeda, SEC'in görevinin kripto varlıklar için sıfırdan paralel bir kural kitabı yazmak değil, mevcut menkul kıymetler mevzuatını zincir üstü ortamlara gereksiz sürtünme yaratmadan uyarlamak olduğunu savundu.

Uyeda, "Menkul kıymetlerin tokenize edilmiş versiyonları, menkul kıymet düzenlemelerine tabi olmaya devam ediyor" diyerek teknolojik ilerlemelerin kamuyu aydınlatma, saklama ve yatırımcı koruması gibi temel yasal yükümlülükleri değiştirmediğinin altını çizdi. Komiserin sözlerine eklediği bir diğer önemli mesaj ise tokenizasyonun gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini piyasa talebi ve güveninin belirlemesi gerektiği, SEC'in kural kitabının ise bu süreçte gereksiz engeller dayatmaması gerektiği yönündeydi.

SEC'İN KRİPTO VARLIK POLİTİKASINDAKİ DÖNÜŞÜM

Uyeda'nın açıklamaları, SEC'in kripto varlıklara yönelik gelişen politikasının bir devamı niteliğinde. Kurum geçen ay, tokenize menkul kıymetlerin mevcut düzenlemelere tabi olmaya devam ettiğini ve bu zincir üstü varlıkların kayıt, kamuyu aydınlatma ve diğer yükümlülükler açısından aynı çerçeve altında değerlendirildiğini netleştirmişti.