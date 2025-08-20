SEC Başkanı Atkins: Çoğu kripto token menkul kıymet değil

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, Wyoming Blockchain Sempozyumu'nda yaptığı açıklamada kripto paraların çok azının menkul kıymet olarak nitelendirilebileceğini söyledi. Atkins'in bu çıkışı, SEC'in kripto varlıklara yönelik önceki sert yaklaşımından belirgin bir kopuşa işaret ediyor.

SEC'ten Project Crypto Girişimi

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, kripto tokenların çok azının menkul kıymet olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Atkins, Wyoming Blockchain Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, SEC'in dijital varlıklara yaklaşımındaki değişimi açıkladı.

SEC Başkanı, Jackson Hole'da düzenlenen etkinlikte "Project Crypto" girişimini ve dijital varlık düzenlemelerine ilişkin planları detaylandırdı. Konuşmasında, "Tokenların kendisine menkul kıymet gözüyle bakmaya devam edemeyiz." diyen Atkins, "SEC perspektifinden, sadece tokenın kendisinin menkul kıymet olmadığı fikri üzerinde ilerleyeceğiz. Aklımda çok az sayıda token menkul kıymet statüsünde, ancak bu tokenın etrafındaki pakete ve nasıl satıldığına bağlı." açıklamasında bulundu.

Bu yaklaşım, eski SEC Başkanı Gary Gensler'in kripto varlıkların "büyük çoğunluğunun" Howey testine göre menkul kıymet olduğu yönündeki görüşünden keskin bir sapma gösteriyor. Gensler, Ocak ayında Donald Trump'ın başkanlık yemini ettiği gün SEC'ten istifa etmişti.

Kongre üyeleri, Eylül ayında kripto piyasa yapısını belirleyecek yeni bir yasa çıkarmayı planlıyor. Temsilciler Meclisi, Temmuz ayında Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası'nı kabul etmişken Senato Bankacılık Komitesi de kendi versiyonunu hazırlıyor.

Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, Wyoming etkinliğinde 18 Demokrat senatörün Cumhuriyetçilerle birlikte piyasa yapısı mevzuatını destekleyebileceğini söyledi. Senato, 2 Eylül tarihinde tatilden dönecek ve kripto düzenlemeleri konusunda önemli kararlar alması bekleniyor.