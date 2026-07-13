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SBI ile Solana stratejik ortaklık kurdu

SBI ile Solana stratejik ortaklık kurdu
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Japon finans devi SBI Holdings ile Solana Foundation, Japonya merkezli bir zincir üstü finans pazarı kurmak için stratejik iş birliğine gitti. Anlaşma kapsamında Solana Foundation, ortak girişimin bir parçası olarak SBI R3 Japan'da pay sahibi oluyor.

Şirketin pazartesi günkü açıklamasına göre SBI R3 Japan, SBI Solana Global ticari adını alacak ve ortakları SBI Holdings ile Sumitomo Mitsui Financial Group'un yanında yeni bir büyüme stratejisi izleyecek.

SBI, yeni girişimin grubun yen cinsi stablecoini JPYSC dahil stablecoinlerin ihracını ve dağıtımını destekleyeceğini belirtti. Şirket ayrıca kurumsal tahvil, finansman bonosu, fon ve gayrimenkul gibi gerçek dünya varlıklarının token'laştırılıp dağıtılmasını da hedefliyor. Girişim, sınır ötesi ödeme altyapısı geliştirmenin yanı sıra kurumsal yatırımcılara zincir üstü finansal hizmetler sunacak ve yapay zeka ajanları için tasarlanmış bir ödeme altyapısı kuracak. Ürünlerin tamamı Solana blok zinciri üzerine inşa edilecek.

ANLAŞMA JPYSC'NİN PİYASAYA ÇIKMASINDAN HAFTALAR SONRA GELDİ

Açıklama, SBI'nin Japonya'nın güven bankası destekli ilk yen stablecoini JPYSC'yi piyasaya sürmesinden haftalar sonra geldi. Grup pazartesi günü ayrıca, 16 Temmuz'da SBI VC Trade üzerinden JPYSC yatıranlara yıllık yüzde 3 getiri sunan 12 haftalık bir borç verme ürünü için başvuru almaya başlayacağını duyurdu.

SBI son aylarda dijital varlık yatırımlarını hızlandırdı. Grup geçen hafta Gauntlet'in 125 milyon dolarlık ve EDX Markets'ın 76 milyon dolarlık C serisi turlarının tek yatırımcısı oldu. Şirket haziranda ise zincir üstü finansa odaklanan daha geniş stratejisi kapsamında Japon kripto borsası Bitbank'ı yaklaşık 289 milyon dolara satın almıştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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