Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor

Rus Merkez Bankasının Mart ayında açıkladığı öneri, şimdi somut bir projeye dönüşüyor. Yeni oluşturulacak platformdan yalnızca 100 milyon rublenin (1,2 milyon dolar) üzerinde servete veya yıllık en az 50 milyon ruble (602.000 dolar) gelire sahip "süper nitelikli yatırımcı" kategorisindeki kişiler faydalanabilecek. Bu hareket, Rusya'nın kripto para ekosistemiyle ilişkisinde kontrollü bir yumuşama sürecini işaret ediyor. Moskova'nın 2021'de getirdiği kripto ödeme yasağından sonra bu adım, Rusya'nın dijital varlıklar politikasında önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Rusya Kripto Yasağını Varlıklı Yatırımcılar İçin Kaldırıyor

Rusya'nın kripto para dünyasına yaklaşımı önemli bir değişim gösteriyor. Maliye Bakanı Anton Siluanov, merkez bankasıyla birlikte planlanan kripto borsasının "süper nitelikli yatırımcılar" için oluşturulacağını açıkladı. Bu gelişme ile kripto varlıklar yasal bir statüye kavuşurken, işlemler de kayıt altına alınacak.

Siluanov, bu düzenlemenin yurt içinde değil, deneysel yasal rejim kapsamında izin verilen işlemlerin bir parçası olarak gerçekleşeceğini vurguladı. Rus merkez bankası, 12 Mart'ta üç yıllık deneysel bir rejim kapsamında Bitcoin (BTC) gibi kripto paraların alım satımına izin veren önerisini sunmuştu.

Maliye Bakanlığı'nın mali politika departmanı başkan yardımcısı Osman Kabaloev, süper nitelikli yatırımcı kriterlerinin henüz kesinleşmediğini belirtti. Bu kriterlerin geçen yıl görüşmelerin erken aşamalarında ortaya atıldığını ve hala tartışmaya açık olduğunu söyledi.

Rusya, Ocak 2021'de yürürlüğe giren kripto yasasıyla Bitcoin gibi dijital paraların ödemelerde kullanımını yasaklamıştı. Buna rağmen ülke, kripto dünyasında yeni girişimler yapıyor. Kabaloev, 16 Nisan'da yaptırım uygulanan Rus borsası Garantex'e bağlı cüzdanların dondurulmasının ardından Kremlin'in kendi stablecoinini oluşturması gerektiğini savundu.

Rus Sivil Odası üyesi Evgeny Masharov da 20 Mart'ta ceza davalarından müsadere edilen varlıkları içerecek bir Rus hükümet kripto fonu kurulmasını önerdi. Bu süreçte diğer yetkililer, kripto parayı mülk olarak tanımlayacak yeni mevzuat üzerinde çalışıyor.