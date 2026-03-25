Robinhood'dan 1,5 milyar dolarlık hisse geri alım programı

Robinhood (HOOD) yönetim kurulu salı günü 1,5 milyar dolarlık hisse geri alım programını onayladı. Şirket, programı yaklaşık üç yıl içinde tamamlamayı öngörüyor ancak piyasa koşulları elverdiğinde süreci hızlandırma esnekliğini koruyor.

KRİPTO PARA TARAFINDA HIZLANAN ADIMLAR

Şirketin CFO'su Shiv Verma, Robinhood'u "nesiller boyu sürecek, devasa bir uzun vadeli fırsata sahip şirket" olarak nitelendirdi. Verma, kararın yönetim ekibinin yenilikçi ürünler sunma ve hissedar değeri yaratma kapasitesine duyduğu güveni yansıttığını belirtti.

Robinhood hisseleri salı günü yaklaşık yüzde 5 düşse de son bir yıllık performansta yüzde 77'nin üzerinde yükseliş gösterdi. Şirket daha önce Mayıs 2024'te 1 milyar dolarlık, Nisan 2025'te ise 500 milyon dolarlık geri alım programlarını onaylamıştı. Yeni programla birlikte son iki yılda açıklanan toplam geri alım tutarı 3 milyar dolara ulaştı.

Robinhood son dönemde kripto para alanındaki yatırımlarını sıklaştırdı. Şirket, 7/24 zincir üstü hisse senedi işlem altyapısını geliştirirken ABD dışındaki müşterilerine büyük özel şirketlere tokenize erişim imkânı sunuyor. Robinhood ayrıca Arbitrum üzerinde bir Ethereum Katman 2 çözümü olarak geliştirdiği Robinhood Chain'in test ağını yakın zamanda kullanıma açtı.